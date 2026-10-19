En 1812, la cuñada de Rosas viajó sola para reencontrarse con Belgrano: 21 años después, manejó los hilos del poder federal

María Josefa Ezcurra, una mujer que desafió las reglas de su época Foto: Instituto Belgraniano

En 1812, cuando viajar desde Buenos Aires hasta el norte podía demandar más de un mes, una mujer emprendió sola un recorrido reservado casi exclusivamente para militares, comerciantes y funcionarios. Su objetivo era reencontrarse con el hombre al que amaba: Manuel Belgrano.

Se llamaba María Josefa Ezcurra y había nacido el 26 de noviembre de 1785. Era hermana de Encarnación Ezcurra y, por lo tanto, cuñada de Juan Manuel de Rosas. Sin embargo, su historia comenzó antes de que el Restaurador se convirtiera en una de las figuras más poderosas del país.

Detrás de esos vínculos familiares se escondió una vida atravesada por un matrimonio impuesto, un amor secreto, un viaje extraordinario y una intensa participación política.

El amor secreto entre María Josefa Ezcurra y Manuel Belgrano

María Josefa Ezcurra conoció a Manuel Belgrano durante su juventud. Su padre frecuentaba el Consulado de Comercio, donde el futuro creador de la bandera se desempeñaba como secretario. Hacia 1802, cuando ella tenía alrededor de 17 años y él 32, iniciaron una relación que no fue aceptada por la familia.

En 1803, la joven debió casarse por decisión familiar con Juan Esteban Ezcurra, un comerciante español. El matrimonio no tuvo hijos y, después de la Revolución de Mayo de 1810, él decidió regresar a España debido a sus simpatías realistas.

Manuel Belgrano con la bandera argentina. Foto: Wikimedia Commons

Ella se negó a acompañarlo y permaneció en Buenos Aires. Desde entonces, quedó en una situación inusual para la sociedad colonial: estaba casada ante la ley, pero vivía con una libertad semejante a la de una viuda.

El viaje de un mes para reencontrarse con Belgrano

En marzo de 1812, María Josefa Ezcurra tomó una diligencia rumbo a Tucumán. El trayecto habría demandado aproximadamente 30 días, pero cuando llegó descubrió que Belgrano se encontraba en Jujuy, al frente del Ejército del Norte.

Lejos de regresar, continuó el recorrido hasta encontrarlo en plena campaña militar. Su decisión desafió las convenciones de una época en la que las mujeres de las familias acomodadas debían limitar sus actividades al hogar y a los compromisos sociales.

Pedro Pablo Rosas de Belgrano, historia

La relación tuvo como consecuencia el nacimiento de un hijo en 1813. Debido al escándalo que podía provocar una filiación extramatrimonial, el niño fue criado por Encarnación Ezcurra y Juan Manuel de Rosas.

De amor secreto a pieza clave del poder federal

Veintiún años después del viaje, María Josefa Ezcurra volvió a ocupar un lugar decisivo. En 1833 participó junto con su hermana en la movilización de los sectores federales durante la Revolución de los Restauradores, que terminó con el gobierno de Juan Ramón Balcarce.

Su casa de la calle Alsina al 400 se convirtió en un espacio de reuniones, intercambio de información y articulación política. Allí recibía visitantes y mantenía contactos con distintos sectores populares identificados con el federalismo.

La cuñada de Rosas que viajó para reencontrarse con Belgrano Foto: Instituto Belgraniano

Además, María Josefa Ezcurra administró una importante fortuna. Tras la muerte de su esposo en Cádiz, heredó parte de sus bienes e invirtió el dinero en propiedades urbanas y rurales. Esa independencia económica le permitió mantener una posición privilegiada dentro de la sociedad porteña.

Murió el 6 de septiembre de 1856, a los 70 años. Durante mucho tiempo, su figura permaneció detrás de los hombres con los que estuvo relacionada. Pero su historia demuestra que fue mucho más que la amante de Belgrano o la cuñada de Rosas: desafió a su familia, atravesó el territorio en tiempos de guerra y construyó una influyente red de poder en una sociedad que intentaba mantener a las mujeres fuera de la política.