No les cuentes tus secretos: el ranking de los signos más indiscretos del zodiaco

Los signos del zodiaco no están exentos de los fanáticos del chisme y, algunos, son más propensos que otros para divulgar “noticias verdaderas o falsas”. ¿Estás en la lista?

"Noticia verdadera o falsa, o comentario con que generalmente se pretende indisponer a unas personas con otras o se murmura de alguna“, es la definición de chisme, según la Real Academia Española (RAE).

A lo largo de la historia, hubo, hay y habrán nuevos chismes. En este contexto, los signos del zodiaco no están exentos de ellos y, algunos, son más propensos que otros para divulgar "noticias verdaderas o falsas“.

A continuación, el ranking de los signos del zodiaco más chismosos, de mayor a menor.

1- Géminis

Te encanta el chisme y no te avergüenzas, al contrario, lo ves como una herramienta muy útil a la hora de conectar con las personas. Además, eres de los que le agregan un toque especial a las historias, tú consigues provocar todas las emociones, tus chismes dejan boquiabierto a cualquiera.

2- Libra

Nadie se imagina todo lo que sabes, digamos que tienes las armas necesarias para hacer pedazos a quien se te antoje. Tal vez es tu encanto natural, pero logras que la gente te confiese hasta lo imperdonable. Además, no juzgas y eso hace que el otro se sienta muy cómodo.

3- Aries

Tu franqueza es intimidante y peligrosa, la gente debería pensarlo dos veces antes de caer en tu boca. Sin embargo, no eres de los que inventan, si dices algo, te consta. Aunque, debes admitir que hay veces en las que usas el chisme para quejarte, digamos que es tu válvula de escape, en la que molestar a los que te molestan se vuelve entretenido.

4- Leo

Eres un excelente contador de chismes, tal vez hay veces en las que le agregas un poquito de tu creatividad, para darle más acción a la historia, pero no pierdes el hilo. Además, los chismes son perfectos para llamar la atención y eso es algo que te encanta, liderar la conversación es uno de tus pasatiempos favoritos.

5- Sagitario

Te encanta decir las cosas tal y como las piensas, eres arrebatado, imprudente y eso te metió en varios problemas. Digamos que hay ciertas personas que no te soportan, pero tú no estás aquí para darle gusto a nadie; si no les gusta, adelante.

6- Virgo

Eres un signo que siempre tiene una lista de cosas para hacer, disfrutas al estar activo y hay veces en las que tu trabajo te consume. Sin embargo, un chisme no le hace daño a nadie, para ti es la ideal distracción en la que puedes compartir algunas opiniones y seguir en lo tuyo. Te encanta aprender cosas y conocer gente, digamos que lo tomas como un método de educación, aunque pocos lo entenderán.

7- Acuario

Los chismes te estimulan a nivel mental, nunca te quedas con lo superficial, te gusta analizar las situaciones como si fueras psicólogo de Harvard y la verdad es que tus soluciones salvaron a más de uno. Aunque, eso de andar divulgando lo que te cuentan, no es lo tuyo. Por lo regular, si dices algo de más es por accidente.

8- Piscis

Hasta cuando se trata de chismes tu corazón va por delante y eso es algo que te distingue fácilmente del resto. Escuchas las cizañas, críticas y penas hacia otros, pero jamás lo haces para denigrar, al contrario, tratas de mostrarle el otro lado de la moneda a las personas.

9- Cáncer

Si alguien empieza a hablar cosas horribles de otra persona y te usa a ti como su bote de basura emocional, prefieres cortar la conversación y eso no significa que seas conservador ni mucho menos, pero hay temas que son muy delicados y no deberían tratarlos como un chisme más. Disfrutas de las charlas largas, en las que todo es sano, no hay necesidad de absorber la negatividad, es así de simple.

10- Escorpio

Los que te conocen saben que tú estás para los tuyos pase lo que pase y si hablan mal de alguien que aprecias en tu presencia, los vas a detener. No eres de los que empiezan los chismes, pero si te involucran en uno, es mejor que preparen sus argumentos porque no te tocas el corazón cuando te hieren. Mientras no se metan contigo, todo bien, pero si encienden ese botón van a llorar.

11- Tauro

Eres de los que se toman en serio las relaciones, no te gusta conectar con cualquiera y para creerle a una persona necesitas conocerla a fondo. Además, para ti la lealtad es muy importante y no soportas a la gente que no tiene los pantalones para decir las cosas en la cara. Si te llega un chisme vas a incitar a que esa persona afronte y no ande hablando a las espaldas, así eres tú.

12- Capricornio

No estás aquí para hacer enemigos, tú quieres disfrutar tu vida y punto. Los chismes pueden ser entretenidos, pero tu día no gira en torno a ellos. A veces, sólo escuchas por cortesía, dejas que la persona termine y después analizas. Si esa persona habla contigo de otros, probablemente también habla de ti con otros. Por eso cuentas con los dedos de una sola mano a las personas en las que confías.