En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Las estrellas brindan a Escorpio un campo energético fértil para avanzar hacia la renovación personal. Permítase ser honesto con sus emociones más profundas.

Salud

Intégrese en actividades que favorezcan su vitalidad. Priorice ejercicios suaves y ayude a multiplicar su energía saludablemente.

Dinero

En el ámbito profesional, sea cauteloso con las decisiones que impliquen riesgos. Escuchar nuevas ideas puede resultar útil hoy.

Amor

Canalice sus sentimientos hacia su pareja identificando patrones saludables de comunicación. Las emociones, cuando se comparten, pueden ofrecer luz a la relación.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.