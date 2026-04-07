En la astrología, Piscis está regido por Neptuno (y tradicionalmente por Júpiter), el planeta de la espiritualidad y la inspiración. Su elemento es el agua, que simboliza la emoción, la intuición y la sensibilidad.

Piscis, deje su imaginación al descubierto y explore territorios nunca antes visitados. Su intuición lo guiará adonde se siente más vivo.

Salud

Revitalicese dedicando momentos de tranquilidad para nutrir su espíritu, tratando de sumar prácticas contemplativas a su rutina diaria.

Dinero

Las oportunidades económicas vienen aparejadas con cambios en su entorno laboral. Mantenga su optimismo para navegar estas aguas con éxito.

Amor

Sueñe despierto con posibilidades amorosas tangibles. La confianza en su intuición lo ayudará a forjar lazos importantes hoy.

¿Cómo son las personas del signo de Piscis?

Emocionales y Empáticos: Las personas de Piscis son profundamente emocionales y empáticas. Tienen una gran capacidad para comprender y compartir los sentimientos de los demás, lo que les convierte en amigos y compañeros comprensivos.

Creativos: Son altamente creativos y poseen una rica imaginación. Disfrutan de las artes y de cualquier forma de expresión que les permita explorar su mundo interno y sus fantasías.

Intuitivos: Piscis tiene una fuerte intuición y una conexión con el mundo espiritual. A menudo sienten atracción por temas místicos o esotéricos y confían en su sentido interno para guiar sus decisiones.

Compasivos: Tienen una naturaleza altruista y se sienten impulsados a ayudar a los demás. Su compasión los lleva a involucrarse en causas benéficas y a ofrecer apoyo a quienes lo necesitan.

Soñadores: Pueden ser soñadores y a veces tienden a evadirse de la realidad. La necesidad de escapar de las presiones del mundo puede llevarlos a buscar refugio en sus pensamientos y fantasías.