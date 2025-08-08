Qué significa el Portal 8/8: los rituales para manifestar tus deseos más profundos

Cada 8 de agosto se abre un portal energético para aprovechar la transformación y la conexión interior. Cuáles son las claves que hay que tener en cuenta en este día tan poderoso.

Manifestación del día 8/8 Foto: Pexels

El 8 de agosto, también conocido como el Portal 8/8 o Portal de la Puerta del León, marca una fecha especial en el calendario energético y espiritual. Según distintas creencias astrológicas y esotéricas, señala el momento perfecto del año para conectarse con el plano espiritual y manifestar intenciones, deseos, dejar atrás aquello que no suma y atraer energía renovada.

El nombre “Portal del León” proviene de su coincidencia con el paso del Sol por el signo de Leo (cuyo elemento principal es el fuego, el gran transformador de las intenciones), lo que potencia el enfoque en la autoestima, el propósito y el poder personal.

Rituales, astrologia, manifestacion Foto: Pexels

Además, esta fecha se alinea simbólicamente con la estrella Sirio, una de las más brillantes del cielo, cuya energía se dice que intensifica la vibración espiritual del planeta. En numerología, el 8/8 también representa el equilibrio, la abundancia, la manifestación y la infinitud.

El ritual del 8 de agosto es ideal para alinear el cuerpo y la mente, elevar el espíritu y trabajar con las creencias interiores para transformarse y ser cada día mejor. Quienes creen en la energía de los portales sostienen que el 8/8 ofrece una apertura para:

Manifestar deseos profundos.

Cortar ciclos negativos.

Elevar la vibración personal.

Reconectar con el propósito de vida.

Recibir intuición o señales claras del universo.

Sanar heridas emocionales.

Rituales para hacer durante el Portal 8/8

No necesitás grandes herramientas ni conocimientos avanzados: lo importante es la intención y el momento de conexión interior. Aquí algunos rituales simples pero poderosos:

Escribir tus intenciones

Tomá un cuaderno o papel y escribí con claridad qué querés manifestar: puede ser salud, amor, claridad mental, abundancia o paz interior. Leelo en voz alta, con confianza y gratitud, como si ya estuviera en camino. Si lo crees necesario, podés prender una vela espolvoreada con canela para endulzar el sentimiento y dejala que se consuma completamente.

Meditación de conexión

Buscá un espacio tranquilo, respirá profundo y visualizá una luz dorada o violeta entrando por tu coronilla y envolviendo todo tu cuerpo. Sentí cómo esa energía limpia, activa y fortalece tu campo energético.

Rituales, astrologia, manifestacion Foto: Pexels

Baño energético

Un baño con sal gruesa, lavanda, romero o pétalos de flores ayuda a liberar bloqueos y renovar tu energía. Podés acompañarlo con música suave o velas.

Activar un cristal

Si tenés cristales como amatista, cuarzo rosa o citrino, colocálos al sol brevemente y luego meditá con ellos entre tus manos, programándolos con tu intención.

Agradecer

Hacé una lista de agradecimientos. La gratitud eleva la frecuencia vibratoria y abre caminos para recibir más cosas positivas.