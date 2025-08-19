Picaflores por naturaleza: cuál es el signo más infiel y mentiroso del zodiaco

Según diversas opiniones de astrólogos y estudios sobre compatibilidad zodiacal, hay un signo que destaca por no poder sostener relaciones a largo plazo.

La astrología nos suele guiar para poder conocer a las personas y sus particularidades, eso incluye a cómo son en pareja y la infidelidad. Si bien cada uno tiene sus cosas negativas, hay uno que se destaca por no poder sostener una relación a largo plazo.

A continuación te revelamos cuál es el signo más propenso a la infidelidad, proporciona una visión general de cómo las influencias astrales podrían relacionarse con la lealtad en las parejas.

Según diversas opiniones de astrólogos y estudios sobre compatibilidad zodiacal, hay un signo que destaca como el más infiel y mentiroso: Géminis.

Géminis, el más infiel

Las personas nacidas bajo el signo de Géminis son conocidas por su naturaleza dual y versátil.

Se caracteriza por su curiosidad y deseo de explorar nuevas experiencias. Sin embargo, esta misma adaptabilidad puede hacer que sean propensos a la infidelidad.

Su búsqueda constante de estímulos y variedad puede llevarlos a buscar emociones fuera de una relación estable. Además, su habilidad para comunicarse y su encanto natural les facilitan crear conexiones efímeras, lo que a menudo se traduce en deslealtades.

Otra de las características es su tendencia a ser un poco evasivo. Esto puede manifestarse en mentiras pequeñas o en la omisión de detalles importantes, lo que les permite mantener el control de las situaciones y adaptarse a diferentes entornos sociales.

Signos con fortuna pésima en el amor en agosto

Según el horóscopo, tanto Leo como Virgo se verán afectados debido a que se encontrarán desbordados y no tendrán claridad alguna para poder comunicarse de forma certera y de esta forma, al no poder apelar al diálogo, no habrá solución de conflictos amorosos.

Leo: las personas nacidas bajo este signo no disfrutarán del romance durante agosto, ya que su pareja estará especialmente sensible y podría malinterpretar todo lo que se ha dicho. Poco a poco comenzarán a tomar distancia y esto hará que el intercambio de ideas sea difícil.

Virgo: Las personas nacidas bajo este signo se encuentran algo desorientadas, sin saber qué rumbo tomar en el amor, dado que este mes, se sentirá herido por su pareja y eso incrementará su estrés, en conjunto con otras áreas de su vida.