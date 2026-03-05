Buenas noticias para tres signos en particular. Foto: Unsplash.

Marzo 2026 llega para algunos signos del zodíaco con grandes cambios, ya que los movimientos astrológicos generarán un clima de revisión, decisiones importantes y cambios internos para varios signos.

El mes comenzó con un evento clave: el eclipse lunar en Virgo del 3 de marzo, que impacta especialmente en áreas como el trabajo, las rutinas diarias, las relaciones y los hábitos personales.

Astrología

La combinación de eclipses, planetas retrógrados y cambios de tránsito hace que marzo de 2026 tenga una energía particular dentro del calendario astrológico. Para muchos signos será un momento de revisar decisiones, reorganizar prioridades y animarse a cambiar aquello que ya no funciona.

Los tres signos del zodiaco que sentirán con más fuerza la energía de marzo 2026

Virgo

Este signo se encuentra en el centro de los movimientos astrológicos del mes debido al eclipse lunar que ocurrió en su signo. Para las personas de Virgo, marzo puede traer decisiones importantes relacionadas con el trabajo, la salud o la manera en que organizan su vida cotidiana. Situaciones que venían generando incomodidad podrían finalmente salir a la luz, obligándolos a hacer cambios necesarios para avanzar.

Signo de Virgo

Aries

Con la entrada de Venus en su signo, Aries recibe una energía intensa en el plano afectivo y personal. Este tránsito suele impulsar conversaciones sinceras, definiciones en relaciones y una mayor claridad sobre lo que realmente desean. También puede ser un momento en el que surjan nuevas conexiones o se tomen decisiones importantes en el amor.

Signo de Aries

Géminis

Para Géminis, el movimiento directo de Júpiter puede significar una etapa de crecimiento y expansión. Proyectos que estaban demorados o decisiones que parecían trabadas podrían empezar a avanzar. Sin embargo, con Mercurio retrógrado, será importante revisar bien la información y evitar apresurarse antes de cerrar acuerdos o tomar decisiones importantes.