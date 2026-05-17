El Sol llega a Géminis y cambia la energía astrológica. Foto: Redacción canal26.com

El próximo 21 de mayo, el Sol dejará atrás la energía de Tauro para ingresar en Géminis, dando comienzo a una etapa marcada por el movimiento, la comunicación y la necesidad de cambiar de aire. En la astrología, este tránsito suele traer semanas mucho más dinámicas, donde las ideas circulan con rapidez y las conversaciones cobran un rol central.

La temporada geminiana estará especialmente potenciada este año porque el Sol se encontrará muy cerca de Mercurio en Géminis, una combinación que amplifica todo lo relacionado con la mente, las palabras, los intercambios y la necesidad de expresarse. Muchas personas sentirán ganas de hablar, resolver temas pendientes, conocer gente nueva o salir de situaciones que venían estancadas.

Qué significa el ingreso del Sol en Géminis

El Sol representa la identidad, la vitalidad y la energía consciente. Cuando pasa por Géminis, el clima colectivo cambia y se vuelve mucho más curioso, inquieto, sociable y cambiante. Este signo de aire está vinculado con:

la comunicación ;

los vínculos ;

el aprendizaje ;

las redes sociales ;

el movimiento ;

la adaptabilidad ;

el intercambio de ideas.

Por eso, durante estas semanas será común sentir más necesidad de conversar, hacer planes, estudiar algo nuevo o cambiar rutinas que ya no generan entusiasmo.

Qué significa el ingreso del Sol en Géminis.

Cómo impactará el Sol en Géminis en cada signo

Aries

La energía geminiana impulsará la comunicación, las redes y los proyectos personales. Habrá más actividad social, reuniones y conversaciones importantes. También puede aparecer la necesidad de tomar decisiones rápidas o iniciar nuevas ideas.

Tauro

Después de un período más introspectivo, comienza una etapa enfocada en lo económico y el valor personal. Pueden surgir oportunidades laborales, propuestas nuevas o conversaciones vinculadas con dinero y estabilidad.

Géminis

Con el Sol ingresando en tu signo, comienza una etapa de renovación, protagonismo y crecimiento personal. Habrá más energía, claridad y deseo de avanzar en proyectos propios. Es un momento ideal para reinventarte y animarte a nuevos comienzos.

Cáncer

La conjunción entre el Sol y Mercurio puede generar cierto cansancio mental o necesidad de bajar el ritmo. Será importante encontrar espacios de descanso y evitar sobrecargarse con demasiada información o preocupaciones externas.

Horóscopo de Cáncer.

Leo

La temporada de Géminis activa amistades, grupos y proyectos compartidos. Habrá más encuentros, movimiento social y posibilidades de conectar con personas que aporten nuevas ideas o propuestas interesantes.

Virgo

El tránsito solar impactará sobre temas de trabajo, metas y exposición pública. Podrían aparecer novedades relacionadas con estudios, proyectos laborales o decisiones importantes para el futuro.

Libra

Géminis trae expansión, viajes y ganas de explorar nuevos horizontes. Es un momento favorable para aprender, salir de la rutina y conectar con experiencias diferentes.

Horóscopo de Libra.

Escorpio

Las próximas semanas pueden movilizar emociones profundas y conversaciones intensas. También será un período de transformación interna y revisión de vínculos importantes.

Sagitario

El ingreso del Sol en Géminis impactará directamente en las relaciones y asociaciones. Será clave hablar con claridad, revisar acuerdos y redefinir algunos vínculos personales o laborales.

Capricornio

La energía geminiana modificará hábitos y rutinas cotidianas. Habrá necesidad de reorganizar tiempos, equilibrar responsabilidades y prestar más atención al bienestar mental.

Acuario

Uno de los signos más favorecidos por este tránsito. La creatividad, el romance y las oportunidades sociales comenzarán a fluir con más facilidad. También habrá inspiración para nuevos proyectos.

Horóscopo de Acuario.

Piscis

El foco estará puesto en el hogar, la familia y las emociones personales. Pueden surgir charlas importantes dentro del entorno íntimo o decisiones relacionadas con la vida cotidiana y afectiva.