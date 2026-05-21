Los signos del zodiaco que nacieron con la intuición a flor de piel. Foto: Pexels.

Hay personas que perciben cosas antes de que sucedan, detectan mentiras con facilidad y sienten energías que otros ni siquiera notan. Según la astrología, algunos signos del zodíaco poseen una intuición tan fuerte que parecen tener un sexto sentido casi sobrenatural. Son los que siempre “presentían” algo, los que leen miradas, silencios y vibras sin necesidad de explicaciones.

Los cinco signos considerados las verdaderas “brujas” del zodíaco

Cáncer

Cáncer es uno de los signos más intuitivos de todos. Regido por la Luna, tiene una GRAN sensibilidad que le permite captar emociones ajenas incluso cuando nadie dice una palabra. Muchas veces siente que algo anda mal antes de que suceda y rara vez se equivoca con las personas. Además, suele recordar sueños, señales y coincidencias que después terminan teniendo sentido.

Escorpio

Escorpio tiene una capacidad casi aterradora para descubrir verdades ocultas. Percibe las intenciones de los demás con facilidad y detecta cuando alguien miente o esconde algo. Su energía magnética y misteriosa hace que muchas personas lo consideren “brujo” por naturaleza. Es uno de los signos más conectados con lo oculto, lo espiritual y lo emocional profundo.

Los cinco signos del zodiaco considerados las “brujas” del horóscopo. Foto: Pexels.

Piscis

Piscis vive guiado por su intuición. Este signo suele tener corazonadas muy fuertes y una conexión especial con el mundo emocional y energético. Muchas veces absorbe las emociones del entorno como si fueran propias. También es frecuente que tenga sueños premonitorios o presentimientos difíciles de explicar racionalmente.

Acuario

Aunque parezca más racional, Acuario tiene una intuición distinta: percibe patrones, cambios y situaciones futuras antes que los demás. Su visión adelantada y su capacidad de observar desde afuera le permiten entender cosas que otros recién comprenden tiempo después. Por eso muchas veces parece “saber” lo que va a pasar.

Virgo

Virgo no suele relacionarse con lo místico, pero su intuición aparece a través de la observación. Detecta mínimos detalles, cambios de actitud y comportamientos extraños que pasan desapercibidos para otros. Esa capacidad analítica hace que casi siempre tenga razón cuando desconfía de alguien o siente que algo no encaja.

Signos del zodiaco. Foto: redacción Canal 26.

¿Por qué estos signos son considerados los más intuitivos?

La astrología sostiene que ciertos signos tienen una conexión más profunda con las emociones, la energía y la percepción. Algunos lo expresan de forma emocional, otros desde la observación o la espiritualidad, pero todos comparten una característica: sienten cosas antes de que sucedan y pocas veces ignoran sus presentimientos.