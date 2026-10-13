Es oficial: Seguridad Social anuncia un extra del 2% en la pensión para los españoles que cumplan con un solo requisito en la jubilación

La Seguridad Social actualiza la jubilación demorada en España con incentivos del 2% por cada semestre adicional. Foto: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España

La jubilación demorada en España está pasando de ser una opción poco conocida a convertirse en una alternativa cada vez más habitual entre los trabajadores.

Así lo reflejan los datos de BBVA y un estudio de Fedea, que señalan que retrasar voluntariamente la jubilación ya representa el 11,6% de las nuevas altas de pensión en 2026, frente a menos del 5% registrado en 2019.

La Seguridad Social aclara en su página web que se trata de una decisión “libre y voluntaria” a la que pueden acogerse tanto trabajadores por cuenta ajena como autónomos.

Para ello, es imprescindible haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación, fijada en 66 años y 10 meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses, o en 65 años para aquellos con una trayectoria de cotización más larga. Además, se exige haber cotizado al menos 15 años.

Hasta agosto de 2026, España había registrado 247.161 nuevas altas de jubilación, de las cuales un porcentaje significativo correspondía a estas opciones voluntarias, situando la edad media de acceso a la prestación en 65,4 años, frente a los 64,4 años de 2019.

Retrasar la jubilación permite incrementar la pensión mensual en España. Foto: Magnific

Qué es la jubilación demorada y cómo funciona en España

La jubilación demorada en España se rige por normativas actualizadas que buscan incentivar la prolongación de la vida laboral. El Real Decreto-ley 11/2024, en vigor desde el 1 de abril de 2025, introdujo una serie de cambios clave en esta modalidad.

La reforma establece que, a partir del segundo año de demora, el incentivo aumenta un 2% por cada seis meses adicionales cotizados, en lugar de hacerlo únicamente por cada año completo. Este incremento también se aplica a quienes elijan cobrar el incentivo mediante un pago único o a través de la modalidad mixta.

Cabe señalar que el complemento por demora se calcula y reconoce hasta el momento en que el trabajador comienza a percibir la pensión de jubilación. Una vez iniciada la jubilación activa, no se generan nuevos incrementos del complemento por demora. Por tanto, ambos beneficios no se acumulan de forma continuada durante el periodo en el que se compatibiliza la pensión con el trabajo.

De cuánto es la cuantía y cómo se recibe

El incremento de la pensión depende directamente del tiempo que se retrase el retiro laboral.

Por un año completo de demora , el trabajador obtiene un aumento del 4%.

Si prolonga su vida laboral 1 año y 6 meses , el incremento sigue siendo del 4%, ya que solo se contabiliza el primer año completo.

Al alcanzar los 2 años de demora , el porcentaje asciende al 8%

A los 2 años y 6 meses llega al 10%, al sumarse un 2% por el semestre adicional computable.

Este mismo porcentaje se mantiene a los 2 años y 9 meses .

Cuando la demora alcanza los 3 años , el incremento es del 12%.

Ese mismo porcentaje se conserva a los 3 años y 3 meses .

A los 3 años y 6 meses , el porcentaje aumenta al 14%.

Por último, al cumplir 4 años completos de demora, la pensión se incrementa un 16%.

El incentivo económico de la jubilación demorada puede recibirse de tres formas diferentes: mediante un complemento mensual en la pensión, a través de un pago único o combinando ambas opciones. Esta alternativa permite aumentar la prestación un 4% por cada año completo cotizado después de alcanzar la edad ordinaria. El porcentaje adicional se incorpora a la cuantía mensual, aunque el importe final estará sujeto al límite máximo de pensión vigente en cada ejercicio.

También existe la posibilidad de contabilizar los periodos superiores a seis meses e inferiores a un año, siempre que correspondan al segundo año de demora o a uno posterior. Cada semestre completo adicional genera un incremento del 2%.

Por ejemplo, un trabajador que puede jubilarse a los 65 años con una pensión de 1.750 euros en 14 pagas decide continuar trabajando hasta los 68 años y siete meses. En este supuesto, el incremento sería del 14% sobre su base reguladora: un 4% por cada uno de los tres años completos y un 2% por el periodo adicional computable. De este modo, su pensión ascendería a unos 1.995 euros en 14 pagas durante toda su vida, siempre que se cumplan las condiciones aplicables.

Opciones de cobro para los jubilados en España: complemento mensual, pago único o modalidad mixta. Foto: Magnific

Pago único, otra alternativa para los jubilados en España

Otra posibilidad consiste en cobrar el incentivo en un único pago, en cuyo caso el importe se calcula mediante una fórmula que tiene en cuenta la pensión inicial y los años de demora. Además, la cuantía aumenta un 10% para quienes acrediten al menos 44 años y seis meses cotizados.

Los periodos de demora superiores a seis meses e inferiores a un año, cotizados a partir del segundo año, también se tienen en cuenta. En estos casos, se reconoce una cantidad equivalente a la mitad de la correspondiente a un año completo. Siguiendo el mismo ejemplo, un jubilado recibiría un pago único de algo más de 33.000 euros al jubilarse, según el cálculo planteado. A esta cantidad se sumaría su pensión ordinaria durante el resto de su vida, ofreciendo un respaldo financiero muy atractivo para los ciudadanos.

Cómo funciona la modalidad mixta

Desde 2025, los trabajadores también pueden optar por una fórmula mixta, que combina un incremento de la pensión mensual con una cantidad fija que se cobra al momento del retiro. Esta alternativa permite beneficiarse de ambas modalidades, aunque es necesario haber retrasado la jubilación al menos dos años.

En este caso, el cálculo del incentivo se realiza mediante dos procedimientos diferentes, en función de los años completos adicionales cotizados tras alcanzar la edad ordinaria de jubilación.

De esta manera, el sistema ofrece una gran flexibilidad para que cada persona elija la fórmula que mejor se adapte a sus necesidades económicas al final de su carrera profesional.

Preguntas frecuentes sobre el Número de la Seguridad Social (NUSS)

¿Cómo obtener el número de Seguridad Social?

El procedimiento de solicitud varía según tu situación:

Si vas a trabajar por cuenta ajena : El trámite de asignación del número debe realizarlo directamente la empresa que te va a contratar antes de tramitar tu alta oficial en el sistema.

Por cuenta propia u otros supuestos: Si necesitas solicitarlo por ti mismo (por ejemplo, para iniciar una actividad como autónomo o en otros casos previstos por la normativa), puedes gestionarlo telemáticamente en : Si necesitas solicitarlo por ti mismo (por ejemplo, para iniciar una actividad como autónomo o en otros casos previstos por la normativa), puedes gestionarlo telemáticamente en el portal oficial . Puedes hacerlo identificándote por vía electrónica (Cl@ve, Certificado Digital, DNIe o SMS) o, si no dispones de identificación electrónica, mediante un formulario específico adjuntando una fotografía de tu documento de identidad (DNI, NIE o pasaporte) y un selfie. También se puede solicitar presencialmente en las oficinas de la TGSS

¿Cómo ver mi número de Seguridad Social?

Puedes visualizar tu número de manera directa a través de las siguientes vías oficiales:

Área personal del portal oficial

Entrando al portal de la TGSS mediante métodos de identificación electrónica o SMS, tu NUSS aparecerá visible en tu perfil personal.

Documentos oficiales previos

Si ya has estado vinculado al sistema de la Seguridad Social con anterioridad, el número figura impreso en:

Tu nómina (habitualmente denominado como NUSS o Número de Afiliación).

Informes de vida laboral o resoluciones anteriores emitidas por la Seguridad Social.

Contratos de trabajo previos.

¿Cómo consultar mi número de Seguridad Social?

La consulta oficial y la obtención de un certificado acreditativo se gestionan a través del servicio de Acreditación del Número de la Seguridad Social en el portal web oficial: