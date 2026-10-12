En Chile buscan voluntarios para vivir gratis a cambio de 5 horas de trabajo por semana: ofrecen 2 días libres y tours sin cargo

Maullín es una ciudad y comuna de la zona sur de Chile ubicada en la provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos. Foto: Wikipedia

Ubicado en Maullín, una localidad reconocida por sus humedales, bosques y cercanía con el océano Pacífico, el proyecto difundido a través de la plataforma Worldpackers invita a voluntarios de distintas nacionalidades a participar en tareas vinculadas con la producción sustentable y el desarrollo de infraestructura ecológica.

La propuesta se desarrolla en un entorno descrito por los anfitriones como un “paraíso de paz y vegetación”, donde los participantes se alojan en pequeñas tiny houses emplazadas dentro de un bosque nativo. El objetivo principal es colaborar con distintas actividades según la temporada del año y las necesidades del predio.

En qué consiste el programa ecológico en Chile y cuáles son los requisitos

El programa está pensado para quienes buscan una experiencia de inmersión en la naturaleza, lejos de las grandes ciudades y rodeados de senderos, vegetación autóctona y espacios de descanso.

La convocatoria está abierta a personas de entre 20 y 60 años, ya sean viajeros individuales, parejas o dúos de voluntarios. Además, se solicita contar con un nivel intermedio de inglés o conocimientos básicos de español para facilitar la comunicación durante la estadía.

El voluntariado en Maullín está pensado para quienes buscan una experiencia de inmersión en la naturaleza. Foto: Worldpackers

Los organizadores destacan especialmente el interés por recibir personas con experiencia en bioconstrucción, aunque aclaran que no es un requisito excluyente. De hecho, quienes deseen aprender sobre este tipo de técnicas sustentables también pueden sumarse al proyecto.

El programa no incluye vuelos, seguro de viaje, transporte interno ni gastos de visado, por lo que esos costos deben ser asumidos por cada participante.

Tareas y cantidad de horas del voluntariado: agricultura, jardinería y bioconstrucción

Durante la temporada estival, la prioridad del proyecto es la cosecha de frambuesas, una de las principales actividades productivas del predio. Sin embargo, fuera de ese período los voluntarios colaboran en tareas de campo como desmalezado, siembra, mantenimiento de senderos y trabajos de jardinería.

También pueden participar en labores de pintura, decoración, construcción y reparación de espacios, además de integrarse a un proyecto de bioconstrucción con botellas de vidrio recicladas, destinado a crear un espacio multiuso para talleres y actividades comunitarias.

La prioridad del proyecto es la cosecha de frambuesas, una de las principales actividades productivas. Foto: Worldpackers

Los turnos dependen en gran medida de las condiciones climáticas, una característica habitual del sur de Chile. La propuesta contempla jornadas de aproximadamente cuatro horas diarias, aunque existe flexibilidad para concentrar más horas de trabajo en determinados días y disponer de más tiempo libre el resto de la semana.

Cuáles son los beneficios: alojamiento gratis, almuerzo y paseos guiados

A cambio de la colaboración, los participantes reciben alojamiento y una serie de beneficios orientados a garantizar una experiencia cómoda en medio de la naturaleza. Entre ellos se encuentran:

Alojamiento gratuito en habitación privada o compartida, según disponibilidad

Almuerzo incluido todos los días de la estadía

Uso libre de una cocina equipada para preparar otras comidas

Conexión básica a internet, apta para tareas de trabajo remoto

Traslado desde el punto de llegada acordado con los anfitriones

Paseos y recorridos gratuitos por la zona

Dos días libres por semana

La estancia se desarrolla en pequeñas cabañas ubicadas dentro del bosque, un entorno donde predominan el contacto con la naturaleza, la observación de aves y la tranquilidad.

La estancia en la ciudad de Maullín se desarrolla en pequeñas cabañas ubicadas dentro del bosque. Foto: Worldpackers

Los responsables del lugar remarcan que el respeto y la convivencia son valores fundamentales del programa. Por ello, solicitan mantener niveles moderados de ruido, evitar el ingreso de personas ajenas al predio y respetar el carácter familiar del espacio.

Cómo postularse al intercambio cultural y de trabajo en Worldpackers

Los interesados en participar deben realizar la postulación mediante la plataforma Worldpackers. El procedimiento es el siguiente: