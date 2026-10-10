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El país que obliga a hacer un curso para tener un perro: cómo funciona la nueva medida

Antes de sumar un nuevo miembro a la familia, los futuros propietarios deberán cumplir obligatoriamente con este requisito para garantizar su bienestar. De qué se trata esta ley.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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España brinda cursos de tenencia responsable
España brinda cursos de tenencia responsable Foto: Freepik.
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Adoptar una mascota suele ser uno de los momentos más felices y decisivos para cada familia. Y aunque antes solamente bastaba con ir a buscar un perrito, desde ahora, España hará cumplir la Ley de Bienestar Animal que contempla un curso para garantizar la salud y el cariño hacia los animales. De esta forma, quienes deseen adoptar deberán saber sobre tenencia responsable.

Esta iniciativa pretende promover la buena convivencia y la responsabilidad de la tenencia de mascotas, además de combatir con el abandono y garantizar que los futuros dueños conozcan todas las necesidades básicas del perro antes de adoptarlo.

España creó un curso obligatorio como requisito para poder adoptar un perro Foto: Freepik

En España, este curso será obligatorio para quienes quieran tener un perro y estará enfocado en brindar conocimientos básicos de tenencia responsable. Entre los temas que se abordan se encuentran los cuidados esenciales del animal, sus necesidades físicas y emocionales, la alimentación, la educación, la salud y las obligaciones legales que implica ser propietario de una mascota.

La capacitación podrá realizarse de manera gratuita en todo el país para brindar educación y que las personas comprendan perfectamente el compromiso que supone convivir con un perro antes de incorporarlo al hogar.

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Mascota; perro; familia. Foto: Imagen generada con Copilot para Canal26.com.

Por qué España implementó esta medida para adoptar un perro

La decisión forma parte de la Ley de Bienestar Animal, norma creada para fortalecer la protección de los animales de compañía, reducir los casos de abandono y crear penas duras para quienes incumplan con los derechos esenciales de los seres vivos. Para el Gobierno español, este curso garantizará que las adopciones sean responsables y que las familias cuenten con la información necesaria para ofrecerle una vida adecuada.

Además del curso obligatorio para futuros dueños de perros, la Ley de Bienestar Animal de España incorpora otras medidas para reforzar la protección de los animales de compañía. Entre las principales se encuentran:

  • Prohibición de la venta de perros, gatos y hurones en tiendas de mascotas. Estos animales solo pueden adquirirse a través de criadores registrados o mediante adopción.
  • Identificación obligatoria con microchip para facilitar la localización de los animales y combatir el abandono.
  • Limitaciones sobre el tiempo que las mascotas pueden permanecer solas. Los perros no pueden quedarse sin supervisión durante más de 24 horas consecutivas, mientras que en el caso de gatos y otros animales de compañía el límite es de tres días.
  • Endurecimiento de las sanciones por maltrato y abandono animal. La normativa contempla multas que pueden alcanzar cifras muy elevadas en los casos más graves.
  • Mayor control sobre la cría de animales, que queda reservada a criadores registrados y autorizados para evitar la reproducción indiscriminada y el comercio irregular.
  • Promoción de la adopción y de la tenencia responsable, con medidas orientadas a concientizar a los propietarios sobre el cuidado y bienestar de sus mascotas.
Adoptar a una mascota Foto: Freepik.

¿En Argentina es obligatorio hacer un curso para tener un perro?

Aunque en Argentina también existe la Ley Nacional N.º 14.346 de Protección Animal, que sanciona los actos de maltrato y crueldad contra los animales, no exige una capacitación previa para adoptar o comprar un perro.

Sin embargo, sí hay leyes y ordenanzas que promueven la tenencia responsable de mascotas, estableciendo deberes para sus propietarios, como garantizar su bienestar, brindarles atención veterinaria, evitar el abandono y cumplir con las normas de convivencia en los espacios públicos. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el dueño del perro debe cumplir con estas normas de convivencia:

  • Vacunar y desparasitar al animal.
  • Brindarle alimentación, agua, refugio y atención veterinaria.
  • Evitar el abandono y el maltrato.
  • Llevarlo con correa en la vía pública y, en algunos casos, con bozal si corresponde.
  • Recoger sus heces en los espacios públicos.

Además, los refugios suelen hacer un seguimiento de la mascota una vez que es entregada a su familia definitiva, para corroborar que las condiciones son óptimas en el hogar y que contará con todos los cuidados necesarios para su salud y bienestar.

MascotasEspañaAnimales
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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