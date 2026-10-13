Mercadona busca empleados para trabajar en sus oficinas de España: ofrecen sueldos de 29.678 euros, contratos fijos y jornada completa

La cadena de supermercados abre nuevas vacantes en sus áreas tecnológicas. Además, busca abogados y médicos para sumar a su plantilla. Foto: mercadona.es

En España, cobrar un sueldo superior a los 2.100 euros en 14 pagas o 2.473 euros en 12 pagas, con un contrato indefinido desde el primer día, parece una excelente opción para quienes estén buscando un nuevo puesto de trabajo o quieran dar un giro de 180 grados a su vida laboral.

Esto puede ser posible con las nuevas ofertas de empleo publicadas por Mercadona en su portal para cubrir vacantes dirigidas a diversos trabajadores en las oficinas, tanto en el departamento de nuevas tecnologías (IT) como en áreas legales, de salud y técnicas.

Con sueldos de 29.678 euros base en muchas posiciones, la cadena de supermercados busca fidelizar el talento con contratos fijos y en régimen de jornada completa.

Qué puestos necesita cubrir Mercadona en sus oficinas

La compañía cuenta actualmente con numerosas ofertas de trabajo dentro del apartado de Tecnologías de la Información (IT), situadas principalmente en las oficinas de Valencia. El plazo de solicitud ya se encuentra abierto y los requisitos varían según la especialidad. En este momento, algunas de las búsquedas son de:

Técnico de Integraciones API en Albalat dels Sorells: requiere Ingeniería Informática, Telecomunicaciones o un ciclo formativo superior similar, con experiencia en Java y Spring Boot, además de conocimientos sólidos de HTTPS, REST, JSON y OpenAPI/Swagger, valorándose también herramientas como Kafka.

Técnico de Seguridad de Operaciones para liderar la transformación tecnológica de los supermercados en España y Portugal, pidiendo grado universitario o certificaciones profesionales OSCP, con valoración en la detección de alertas e Incident Response.

ServiceNow Developer con contrato fijo, que demanda formación en Informática o Telecomunicaciones, manejo de herramientas de gestión de procesos ITSM, ITIL, y conocimientos en lenguajes como Java, Shell, C++, Python y Groovy.

La cadena de Juan Roig busca reforzar su plantilla en áreas cualificadas y de tecnología. Foto: mercadona.es

Las zonas donde la cadena de Juan Roig busca sumar médicos y abogados

Además del área tecnológica, la empresa liderada por Juan Roig ofrece plazas en distintas regiones del país. Entre ellas destaca:

Médico en Lugo : Se ofrece un contrato indefinido con un sueldo inicial de 59.362 euros y una atractiva progresión salarial que puede alcanzar los 90.115 euros, en turno partido de mañanas y tardes, además de sábados según necesidad.

Abogado laboralista en Cantabria (abarcando localidades como Cabezón de la Sal, Reinosa, Santander y Torrelavega): Se brinda contrato indefinido.

Responsable de Proyectos de Automatización Logística en Granada : Se requiere un grado en Ingeniería Industrial, Mecánica o Informática, disponibilidad para viajar y vehículo propio.

Responsable de denuncias en Sevilla: Se solicita un grado en derecho, máster en abogacía y experiencia previa penal.

Formación gratuita, flexibilidad y plan de carrera, las condiciones que ofrece Mercadona. Foto: mercadona.es

Cómo apuntarse a las búsquedas de Mercadona

Las condiciones laborales de estas vacantes cambian según el puesto, pero al tratarse de perfiles cualificados (distintos del personal de tienda tradicional), suelen exigir estudios superiores y experiencia previa.

A cambio, la cadena valenciana plantea flexibilidad horaria, un plan de carrera con revisiones salariales anuales, formación continua gratuita y excelentes oportunidades de promoción interna.

Para apuntarse a estas ofertas de empleo de Mercadona y consultar las vacantes que se encuentran actualmente activas, los interesados deben acceder a su nuevo portal de trabajo oficial y filtrar por los departamentos de IT u oficinas para postularse de forma digital.