comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

En 2017, Estados Unidos usó “la madre de todas las bombas”: hoy, la poderosa arma siembra terror en Medio Oriente

La bomba MOAB, conocida como la “madre de todas las bombas”, fue utilizada por primera vez en una operación contra el Estado Islámico en Afganistán. Ahora, el armamento vuelve a estar en el centro de la escena ante los planes militares de Donald Trump para posibles ataques contra Irán.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El antecedente del uso de “la madre de todas las bombas”
El antecedente del uso de “la madre de todas las bombas”. Foto: Radio Free Europe
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Estados Unidos utilizó por primera vez en combate la bomba GBU-43/B MOAB, conocida como la madre de todas las bombas, el 13 de abril de 2017, durante el primer mandato de Donald Trump. El ataque se llevó a cabo en el distrito de Achin, en la provincia afgana de Nangarhar, contra posiciones del Estado Islámico-Khorasan (IS-KP), una filial del grupo terrorista que operaba en la región fronteriza con Pakistán.

La operación tuvo como objetivo destruir una red de túneles y complejos subterráneos utilizados por los combatientes para refugiarse y organizar sus movimientos. Casi una década después, esta poderosa arma convencional vuelve a aparecer entre las opciones militares que Estados Unidos considera para posibles ataques contra Irán.

Soldados observan las consecuencias del lanzamiento de "la madre de todas las bombas"
Soldados observan las consecuencias del lanzamiento de "la madre de todas las bombas". Foto: Reuters

Cómo fue el primer ataque con la bomba MOAB en Afganistán

El bombardeo se produjo a las 19:32, hora local, en una zona montañosa del distrito de Achin. Para ejecutar la operación, la Fuerza Aérea estadounidense utilizó un avión de transporte militar Lockheed MC-130, desde el cual lanzó la GBU-43/B a través de la compuerta de carga trasera.

Según las autoridades militares estadounidenses, el objetivo era destruir posiciones subterráneas del Estado Islámico-Khorasan, cuyos integrantes utilizaban cuevas, túneles y búnkeres para protegerse de los ataques aéreos convencionales.

Contenido Recomendado

Estados Unidos prepara la “madre de todas las bombas” para atacar Irán:qué objetivos busca destruir

La bomba GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast de los Estados Unidos

Una “carta bomba” explotó en la Escuela Superior de Gendarmería:tres efectivos heridos

Escuela Superior de Gendarmería

La decisión se tomó en un contexto de operaciones contra la organización terrorista en el este de Afganistán. De acuerdo con declaraciones de funcionarios locales citadas por medios internacionales, los bombardeos anteriores no habían conseguido neutralizar por completo la red de túneles.

Cuántos muertos dejó el bombardeo estadounidense

Las cifras de víctimas cambiaron durante los días posteriores al ataque a medida que las autoridades evaluaban los daños en el lugar de la explosión. El 15 de abril de 2017, funcionarios afganos informaron que 96 integrantes del Estado Islámico-Khorasan habían muerto, incluidos varios comandantes. Las estimaciones anteriores habían situado el número de fallecidos en cifras menores.

Sin embargo, la información sobre posibles víctimas civiles generó controversias. Mientras portavoces militares y funcionarios afganos afirmaron inicialmente que no había indicios de muertes de civiles, un legislador de Nangarhar señaló que residentes de la zona le habían informado sobre la muerte de un maestro y su hijo pequeño.

El grupo Estado Islámico, por su parte, negó que el ataque hubiera provocado bajas entre sus combatientes.

Las críticas que generó el uso de la “madre de todas las bombas”

La operación también provocó cuestionamientos dentro de Afganistán. El expresidente Hamid Karzai condenó el bombardeo y cuestionó que el país fuera utilizado como escenario para probar armamento de gran poder destructivo.

Otros funcionarios locales expresaron dudas sobre la necesidad de recurrir a una bomba de semejante magnitud, incluso reconociendo la violencia ejercida por el Estado Islámico contra la población.

Desde Washington, Trump elogió a las Fuerzas Armadas y afirmó que les había otorgado amplia autoridad operativa. El mandatario no confirmó públicamente si había autorizado personalmente el lanzamiento.

Por qué Estados Unidos vuelve a considerar la bomba MOAB

La GBU-43/B pesa aproximadamente 9.800 kilogramos y está diseñada para producir una enorme onda expansiva sobre una superficie extensa. Aunque es la mayor bomba convencional del arsenal estadounidense, no es un arma nuclear ni fue concebida específicamente para penetrar instalaciones ubicadas a gran profundidad.

La bomba GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast de los Estados Unidos
La bomba GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast de los Estados Unidos. Foto: Wikipedia

Por eso, su posible utilización contra Irán plantea interrogantes sobre su eficacia frente a complejos nucleares subterráneos, como Pickaxe Mountain, mencionado en los planes militares estadounidenses.

La experiencia de Afganistán demuestra que la MOAB puede emplearse contra posiciones fortificadas en superficie y redes de túneles. Sin embargo, su eventual uso contra instalaciones nucleares iraníes no garantizaría la destrucción de estructuras protegidas bajo gruesas capas de roca y hormigón.

BombaEstados UnidosIrán
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. En Chile buscan voluntarios para vivir gratis en un refugio de animales a cambio de 6 horas diarias de trabajo:ofrecen 2 comidas y 2 días libres

    En Chile buscan voluntarios para vivir gratis en un refugio de animales a cambio de 6 horas diarias de trabajo: ofrecen 2 comidas y 2 días libres

  2. En Chile buscan voluntarios:ofrecen alojamiento y paseos gratis a cambio de trabajar 5 horas diarias, con 2 días libres

    En Chile buscan voluntarios: ofrecen alojamiento y paseos gratis a cambio de trabajar 5 horas diarias, con 2 días libres

  3. Estados Unidos prepara la “madre de todas las bombas” para atacar Irán:qué objetivos busca destruir

    Estados Unidos prepara la “madre de todas las bombas” para atacar Irán: qué objetivos busca destruir

  4. En 1854 construyeron un puente de madera que se derrumbó:21 años después fue reemplazado por uno de hierro que aún funciona

    En 1854 construyeron un puente de madera que se derrumbó: 21 años después fue reemplazado por uno de hierro que aún funciona

  5. El futuro de los aviones de pasajeros:el nuevo diseño de Airbus con alas más largas y menos consumo de combustible

    El futuro de los aviones de pasajeros: el nuevo diseño de Airbus con alas más largas y menos consumo de combustible
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Alejandra Monteoliva encabezó una mesa de control y monitoreo ante el fenómeno de El Niño

Alejandra Monteoliva ministra de Seguridad

Ley de Financiamiento:qué está dispuesto a ceder el Gobierno y qué pide el Consejo Interuniversitario Nacional

Marcha Federal Universitaria:a qué hora empieza, qué calles estarán cortadas y cómo funcionará el transporte público

Milei habló ante empresarios en EEUU y reconoció el impacto de la apertura comercial:“Genera que algunos sectores se expandan y otros vayan a la quiebra”

Economía

Un clima adverso en los mercados golpeó a la Argentina y el riesgo país volvió a romper la barrera de los 600 puntos

Un clima adverso en los mercados golpeó a la Argentina y el riesgo país volvió a romper la barrera de los 600 puntos

Fue a comer a Elena, el restaurante del Four Seasons, y el ticket se viralizó:cuánto gastó y qué consumió

Argentina y Estados Unidos avanzan con el acuerdo comercial:los detalles del protocolo firmado por Quirno

“No va a haber volatilidad ni tensión”:la promesa del Gobierno para la economía argentina en 2027

Internacionales

En 2017, Estados Unidos usó “la madre de todas las bombas”:hoy, la poderosa arma siembra terror en Medio Oriente

El antecedente del uso de “la madre de todas las bombas”

Crece la tensión entre Rusia y Ucrania:Zelenski pone fin al acuerdo impulsado por Trump y anuncia nuevos ataques

Estados Unidos prepara la “madre de todas las bombas” para atacar Irán:qué objetivos busca destruir

En una clara apuesta electoral de Lula, el Congreso de Brasil aprobó el recorte de la semana laboral a cinco días