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Donald Trump rechazó el plan de Irán de siete días para reabrir el estrecho de Ormuz

A pesar del bloqueo del estrecho, Trump dijo que Estados Unidos tiene “el control total» de Ormuz y que cada día fluyen por la vía «cantidades masivas" de petróleo.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York. Foto: REUTERS
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que ha rechazado el plan de siete días presentado por Irán para reabrir el paso marítimo por el estrecho de Ormuz, bloqueado por la guerra. “Hicieron una propuesta, pero la rechacé”, respondió el mandatario a la prensa en los jardines de la Casa Blanca antes de abordar su helicóptero.

A pesar del bloqueo del estrecho, Trump dijo que Estados Unidos tiene “el control total” de Ormuz y que cada día fluyen por la vía «cantidades masivas" de petróleo, 29 barcos la noche pasada. “Quieren hacer un acuerdo, lo cual está bien, a mí me gustan los acuerdos. Pero ese acuerdo no sería aceptable”, apuntó.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, anunció en Nueva York que Teherán había presentado a Washington un plan de siete días para restablecer el tránsito marítimo normal por Ormuz.

Según Araqchí, la reapertura de Ormuz se produciría en el sexto día de la implementación del plan, después de que Washington implementara una serie de medidas durante los primeros cinco días.

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El plan contempla, entre otras medidas, un alto el fuego de siete días en Oriente Medio, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense contra Irán, el fin de las sanciones al petróleo iraní y la liberación de activos iraníes congelados.

Posteriormente, Irán accedería a reabrir Ormuz y, en el séptimo día, Teherán y Washington retomarían las negociaciones para un acuerdo definitivo, que incluiría el programa nuclear iraní.

Araqchí explicó que Teherán trasladó a Washington la propuesta a través de Catar, uno de los mediadores del conflicto, y planteó que podrá salir adelante si “la parte estadounidense se toma en serio la posibilidad de llegar a un acuerdo”.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE con edición de Canal 26.

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