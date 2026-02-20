Una “carta bomba” explotó en la Escuela Superior de Gendarmería:

Escuela Superior de Gendarmería Foto: Argentina.gob

Una “carta bomba” explotó en la Escuela Superior de Gendarmería, ubicada en el cruce de Avenida Paseo Colón y México.

El incidente dejó tres efectivos heridos, que fueron trasladados al Hospital Argerich.

Hopsital Argerich, NA

Se desconoce el origen de los paquetes, en tanto los investigadores analizan otros dos sobre que aparecen como sospechosos.

Según informaron, efetivos de la fuerza abrieron una encomienda que había sido recibida aproximadamente cuatro meses atrás y se encontraba resguardada dentro de la institución. Al manipularla, se produjo la explosión.

Escuela Superior de Gendarmería Foto: NA

Tras la explosión, se ordenó la evacuación preventiva del edificio y se montó un amplio operativo de seguridad.