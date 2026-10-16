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Asumió como portavoz de Trump, dio una sola conferencia de 14 minutos y perdió su cargo a los 5 días: “Si yo fuera tú, me lo replantearía”

Katie Zacharia completó una de las gestiones más breves en la historia de la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos la había presentado como abogada al anunciarla, pero el jueves reconoció en televisión que nunca aprobó el examen para ejercer en California.

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Trump junto a Zacharia.
“Si yo fuera tú, me lo replantearía”, declaró Trump al reproducir parte de su conversación con Zacharia. Foto: X @WhiteHouse.
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La portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, dejó su cargo este viernes 16 de octubre, apenas cinco días después de asumir, tras una semana marcada por las críticas a su desempeño y los cuestionamientos sobre sus credenciales profesionales. La salida fue confirmada por funcionarios estadounidenses a las agencias Reuters y EFE, horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconociera que le había sugerido reconsiderar su continuidad.

Qué dijo Donald Trump sobre la salida de Katie Zacharia de la Casa Blanca

Trump reconoció este viernes ante los periodistas que había hablado con Zacharia sobre las dificultades que enfrentaba desde su llegada al cargo.

“Si yo fuera tú, me lo replantearía”, declaró el mandatario al reproducir parte de su conversación con la funcionaria. También aseguró que el trabajo podía resultar especialmente difícil por la exposición pública y las críticas.

En un primer momento, Trump sostuvo que dejaría la decisión en manos de Zacharia. Sin embargo, poco después, funcionarios de la Casa Blanca confirmaron su salida.

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Mientras EFE informó que se encontraba en proceso de abandonar el puesto, Reuters señaló, citando a dos funcionarios estadounidenses, que había sido despedida.

Zacharia había asumido el lunes 12 de octubre, después de que Trump anunciara su designación el viernes 9. Reemplazó a Karoline Leavitt, quien dejó el puesto en agosto para centrarse en su familia.

Donald Trump, antes de subir al avión.
La presentación de Zacharia estuvo marcada por respuestas vacilantes y una exposición breve. Foto: X @WhiteHouse.

Una conferencia de apenas 14 minutos y las críticas que marcaron su debut

La primera comparecencia de Zacharia como portavoz de la Casa Blanca tuvo lugar el martes 13 de octubre y duró aproximadamente 14 minutos. Durante su intervención leyó buena parte de sus declaraciones y respondió preguntas de tres medios: Breitbart, Fox News y Daily Mail.

La presentación estuvo marcada por respuestas vacilantes y una exposición breve que generó cuestionamientos sobre su preparación para enfrentar a los periodistas.

El contraste con la comunicación oficial fue significativo. Ese mismo 13 de octubre, la Casa Blanca publicó un comunicado en el que elogió su desempeño y presentó su primera conferencia como un comienzo sólido de gestión.

Tres días después de aquella presentación, se confirmó su salida.

Las dudas sobre su título de abogada y qué pasará con su reemplazo

A las críticas por su debut se sumaron los cuestionamientos sobre sus antecedentes profesionales. Trump la había presentado como abogada al anunciar su nombramiento, pero Zacharia reconoció que no aprobó el examen de habilitación profesional de California.

La funcionaria se graduó en Derecho por la Universidad Pepperdine en 2011 y se presentó al examen ese mismo año. Durante una entrevista con Fox News el jueves 15 de octubre, confirmó que no lo había aprobado y que tampoco volvió a rendirlo.

Zacharia explicó que posteriormente se trasladó a China y sostuvo que su formación jurídica le había permitido trabajar en operaciones internacionales. También defendió que su función en la Casa Blanca consistía en representar al presidente ante los medios.

Con su salida, Zacharia completó una de las gestiones más breves en la historia de la Casa Blanca. Trump aseguró que no tenía apuro por designar a su reemplazante, mientras la administración afronta las semanas previas a las elecciones legislativas de noviembre.

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