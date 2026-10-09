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La reacción de Donald Trump tras el Nobel de la Paz para Navi Pillay: anunció sanciones contra la Corte Penal Internacional para desfinanciarla

Lo anunció el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. La noticia llega luego de que el Comité Nobel noruego premiara a la jueza sudafricana defensora de los derechos humanos.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Donald Trump.
Donald Trump. Foto: REUTERS
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Donald Trump anunció sanciones a la Corte Penal Internacional horas después de que se conociera que el Premio Nobel de la Paz había sido entregado a una de sus ex juezas, la sudafricana Navi Pillay.

“Hasta la fecha, Estados Unidos ha impuesto sanciones a 17 personas. Hoy, el Departamento de Estado anuncia medidas adicionales para defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la CPI”, anunciaron en un comunicado desde el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Estados Unidos nunca se unió a la Corte. No la necesitamos. Y no la queremos”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó que “durante décadas, tanto republicanos como demócratas rechazaron la idea de que la Corte Penal Internacional tuviera la facultad de enjuiciar a ciudadanos estadounidenses, militares en servicio activo o líderes políticos”.

“Prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegítimo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad para actuar en nuestra contra”, advirtió Rubio en un mensaje de video publicado en redes sociales.

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La nota indició que “el Departamento del Tesoro está emitiendo un conjunto de licencias generales que autorizan ciertas transacciones que involucran a la CPI para proteger los intereses de Estados Unidos”.

Rubio rechazó “el enjuiciamiento de ciudadanos estadounidenses: militares que defienden su país, agentes de la Patrulla Fronteriza que protegen a nuestra nación y líderes electos que garantizan nuestra seguridad nacional” y aseguró que “Trump jamás permitirá que la Corte Penal Internacional procese a ciudadanos estadounidenses”.

Corte Penal Internacional (CPI)
Corte Penal Internacional (CPI)

Pese a las sanciones, Rubio defendió que confiaba en “una solución diplomática”.

Además, mostró la determinación de Estados Unidos de continuar su campaña para “desmantelar la CPI ladrillo a ladrillo, hasta que los estadounidenses dejen de sentirse amenazados”.

“Nuestro mensaje es claro: Estados Unidos y su pueblo no están sujetos a la jurisdicción de la CPI”, y añadió “o la CPI cesa sus amenazas, o nosotros acabaremos con la CPI”.

Premio Nobel de la PazDonald TrumpCorte Penal Internacional (CPI)
Matias Greisert
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