La salud de León XIV: el papa ya realiza tareas cotidianas y ofició misa con su secretario personal

El Papa León XIV celebra misa en el hospital tras la operación. Foto: EFE

El Vaticano publicó la primera imagen del papa León XIV tras su operación de pulmón, oficiando misa junto a su secretario personal, el peruano Edgar Rimaycuna, en el hospital romano donde continúa internado.

Las dos fotos, que muestran al papa con un aparente buen aspecto, fueron tomadas en la sala habilitada en la décima planta del hospital Gemelli de Roma para acoger al pontífice durante su convalecencia, ya que el apartamento privado que posee el Vaticano está en obras.

En la imagen se ve al papa con paramentos verdes y su solideo blanco oficiar misa junto a su secretario personal.

El Papa León XIV celebra misa en el hospital tras la operación. Foto: EFE

En la misa estuvieron presentes personal médico y de enfermería del hospital, “en ese momento se encontraba libre de servicio”, según aclaró el Vaticano.

Y también asistieron miembros del Cuerpo de la Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Durante su homilía, el papa agradeció a todo el personal del Gemelli, médicos, enfermeros y auxiliares, “por la labor que realizan cada día cuidando a los enfermos y atendiendo su fragilidad, y, de manera especial, por todo lo que han hecho y siguen haciendo por él”, según el Vaticano.

El papa León XIV ingresó al hospital por un nódulo pulmonar. Foto: via REUTERS

Además, el Vaticano confirmó que este domingo el Papa rezará el ángelus en público, pero no precisa desde dónde lo hará ni con qué modalidad. Sin embargo, por el tono de los comunicados de este viernes se cree que el alta hospitalaria está cada vez más cerca.

El pontífice se sometió el 13 de octubre a una operación en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía vídeoasistida, una técnica “radical” para extraer el tejido canceroso.

En su cuarto día ingresado, León XIV muestra una “mejoría constante” y ya ha recobrado una “completa autonomía”, según el último boletín de sus médicos.