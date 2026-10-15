Diego González Rivas, cirujano español que creó la técnica usada para operar al Papa León XIV: “ Tiene una mejor recuperación, el paciente se va antes para casa”

El papa León XIV fue operado mediante cirugía torácica videoasistida. Foto: REUTERS

El cirujano español Diego González Rivas explicó los beneficios de la técnica empleada para operar al Papa León XIV. Según señaló, este procedimiento reduce el dolor posoperatorio, favorece la recuperación funcional y permite acortar el tiempo de hospitalización.

“Es menos doloroso, tiene una mejor recuperación funcional, el paciente se va antes para casa”, destacó el especialista en declaraciones a EFE desde Shanghái .

González Rivas desarrolló en 2010 la técnica Uniportal VATS, un procedimiento de cirugía torácica videoasistida que, de acuerdo con el médico, fue utilizado durante la intervención al pontífice.

La operación permite introducir una cámara y los instrumentos quirúrgicos a través de una única incisión de aproximadamente tres centímetros. Los dispositivos cuentan con articulaciones que facilitan el trabajo simultáneo por el mismo acceso sin interferencias, mientras que las cámaras de alta definición permiten observar las estructuras del interior del tórax.

Diego González Rivas, cirujano español que creó la técnica usada para operar al Papa León XIV. Video: Instagram @dieguinidoc

Cómo fue la operación del Papa León XIV

El Vaticano informó que al Papa León XIV, de 71 años, se le extirpó el martes el lóbulo inferior del pulmón derecho después de que los estudios confirmaran la presencia de un adenocarcinoma pulmonar.

La intervención se realizó mediante cirugía videoasistida y, según el parte médico, terminó sin complicaciones. González Rivas aclaró que una lobectomía como la practicada al pontífice es una operación compleja, ya que requiere cortar la arteria, la vena y el bronquio correspondientes al lóbulo afectado.

Aunque las complicaciones son “mínimas” cuando la cirugía está a cargo de profesionales experimentados, pueden presentarse sangrados o fugas de aire. Estas últimas podrían obligar a mantener el drenaje durante un período más prolongado.

El especialista evitó anticipar cómo será la evolución del Papa y tampoco se pronunció sobre la posibilidad de que pueda cumplir su agenda, que incluye un viaje a Uruguay, Argentina y Perú previsto entre el 6 y el 17 de noviembre.

La formación del equipo del hospital Gemelli

González Rivas vinculó la preparación de los cirujanos del hospital Gemelli de Roma con el programa que puso en marcha en 2013 en el Shanghai Pulmonary Hospital, donde desarrolla parte de su actividad profesional.

“Todos los cirujanos de Gemelli del equipo estuvieron aquí”, aseguró. Entre los médicos formados en Shanghái mencionó a Stefano Margaritora, quien dirigió la operación del pontífice, y a Elisa Meacci, integrante del equipo quirúrgico.

El cirujano remarcó que la técnica Uniportal VATS requiere una preparación prolongada y no puede aprenderse en pocos días: “No es una técnica que se aprenda en un día ni en una semana, necesita tiempo”, advirtió.

El proceso de capacitación combina cursos especializados, prácticas con animales y cadáveres, visitas a hospitales, observación de intervenciones y estudio de publicaciones científicas. A esto debe sumarse la práctica continua para adquirir experiencia y dominar el procedimiento. “Cuantos más casos hagas, más experiencia vas a tener y más facilidad vas a tener para dominarla”, resumió González Rivas.

El papa León XIV ingresó al hospital por un nódulo pulmonar. Foto: via REUTERS

Más de 1.200 cirujanos formados en Shanghái

La colaboración con el hospital Gemelli también contempló la organización de cursos en Roma. González Rivas indicó que participó en cuatro o cinco oportunidades de intervenciones demostrativas realizadas con la técnica Uniportal VATS en el centro médico italiano.

El especialista pasa alrededor de cinco meses y medio por año en Shanghái. Allí, el elevado volumen de operaciones permite que los profesionales visitantes conozcan la técnica mediante la observación de numerosos casos.

Durante su actual estadía de dos semanas, dieciocho médicos de distintos países participan de las actividades quirúrgicas del centro. Según los datos aportados por el cirujano, el programa del Shanghai Pulmonary Hospital ya formó a más de 1.200 profesionales de todo el mundo.