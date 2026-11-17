El Papa León XIV fue recibido por Javier Milei en Aeroparque. Foto: REUTERS

El papa León XIV pidió que el presidente Javier Milei tenga en consideración a los más necesitados, a la vez que cuestionó el uso de “lenguaje violento” en declaraciones que formuló a la prensa internacional a bordo del avión que lo trasladaba de regreso a Roma luego de su visita a Lima y tras concluir su gira apostólica por Sudamérica.

El Pontífice además habló sobre su estado de salud, analizó su relación con el mandatario y dejó un contundente mensaje sobre la crisis socioeconómica y política que atraviesa la Argentina.

Consultado directamente sobre las reuniones que mantuvo con el mandatario argentino durante su estadía en el país, el Santo Padre —de 71 años y recientemente operado de un tumor pulmonar— reconoció las enormes diferencias ideológicas que separan al Presidente de la doctrina social de la Iglesia, pero destacó el buen trato personal, trazando un paralelismo con el vínculo que Milei supo construir con su antecesor, Francisco.

El Papa León XIV y Javier Milei en el Palacio Libertad. Foto: Captura

“Yo insisto en que el mensaje que quiero dar, el mensaje que quiero llevar, no es político”, aclaró León XIV en primera instancia para despegarse de cualquier lectura partidaria. No obstante, reveló cuáles fueron los ejes centrales de sus charlas con Javier Milei: “Hablé del respeto por el ser humano, animando a tomar más en consideración, sobre todo, a los más necesitados dentro de la sociedad argentina”.

El papa León XIV se mostró muy agradecido por todo el cariño que recibió en sus viaje a Uruguay, Argentina y Perú

El Papa detalló que, si bien abordaron las dificultades económicas que atraviesa la nación, el punto de convergencia estuvo en la revalorización de la vida. “Había una mutua comprensión al decir el valor de la vida, el valor del ser humano en todas sus etapas, pues tenemos que buscar cómo trabajar juntos en eso. Y por ahí fue nuestra conversación. Él también tenía una apertura a escuchar este mensaje, entonces creo que ha sido algo muy positivo”, remarcó el Santo Padre.

León XIV llegó a Roma tras su multitudinaria visita a Uruguay, Argentina y Perú

El papa León XIV llegó este martes a Roma tras su visita apostólica a Uruguay, Argentina y Perú, que inició el pasado 6 de noviembre y que se ha caracterizado por actos multitudinarios y un marcado carácter social en los mensajes y gestos del pontífice.

El avión papal aterrizó en la capital italiana poco antes de las 9,00 hora local, tras un vuelo de unas 12 horas que partió el lunes del aeródromo Jorge Chávez, que sirve a Lima, después de que el papa ofreciera una multitudinaria misa con la que se despidió de Perú, país del que Robert Prevost tiene la nacionalidad por los 20 años que vivió allí como misionero agustino y obispo.

En la primera gira latinoamericana de su pontificado, León XIV ha congregado multitudes: más de trece millones de personas salieron a las calles en Uruguay, Argentina y Perú para acudir a los actos de un papa, que ha pedido luchar contra las desigualdades, sin ideologías y con un discurso basado exclusivamente en la doctrina social de la Iglesia.

Un viaje muy exigente por tres países, 31.000 kilómetros en catorce vuelos, dos de ellos en helicóptero, y unos cuarenta actos públicos en los que el papa peruano-estadounidense ha exhibido una excelente forma física, apenas un mes después de la operación a la que fue sometido para extirparle un tumor canceroso en el pulmón, dolencia de la que está plenamente recuperado.

El pontífice retomará mañana miércoles su agenda habitual con la celebración de la habitual audiencia general de los miércoles y por la tarde presidirá la misa de conmemoración de los 400 de la consagración de la Basílica de San Pedro.