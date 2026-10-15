Atención Malvinas: Chile podría fabricar buques de guerra para el Reino Unido

El buque de guerra Arrowhead 140. Foto: Zona Defensa

La disputa entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes suma un nuevo elemento de tensión. Chile podría comenzar a fabricar buques de guerra para la Royal Navy, luego de que una compañía británica propusiera profundizar la cooperación naval entre ambos países.

La iniciativa fue presentada por Babcock International, una de las principales empresas de defensa del Reino Unido, que busca establecer una alianza de largo plazo con la Armada de Chile y su industria naval. El proyecto contempla la construcción de modernas fragatas en astilleros chilenos, además de la transferencia de conocimientos técnicos y capacidades de ingeniería.

La propuesta se conoció pocas horas después de que la Argentina denunciara la explotación ilegal de hidrocarburos por parte del Reino Unido en las Islas Malvinas.

Chile podría comenzar a fabricar buques de guerra para la Royal Navy. Foto: Escenario Mundial

Cómo es el plan del Reino Unido para fabricar fragatas de guerra en Chile

La iniciativa de Babcock gira en torno a la Arrowhead 140, una fragata de guerra cuyo diseño sirve de base para las nuevas unidades Type 31 que está incorporando la Royal Navy. La plataforma también fue seleccionada por Polonia e Indonesia para sus respectivos programas navales.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que los buques no necesariamente serían construidos íntegramente en Europa y luego enviados a Sudamérica. La compañía pretende trabajar junto a Astilleros y Maestranzas de la Armada de Chile (ASMAR) y otras firmas locales para desarrollar la capacidad de fabricar las fragatas en territorio chileno. El plan incluye la transferencia de tecnología, conocimientos especializados y procesos de ingeniería para fortalecer la industria naval del país.

Arrowhead 140: las características de la fragata que podría fabricar Chile

La Arrowhead 140 es una plataforma naval diseñada para adaptarse a los requerimientos operativos de distintos países. Sus dimensiones y características permiten incorporarla a programas de defensa con necesidades específicas en materia de armamento, vigilancia y combate.

Entre sus principales características se encuentran:

Eslora: aproximadamente 139 metros.

Desplazamiento: cercano a las 5.700 toneladas.

Sistemas de combate: configurables según los requerimientos de cada armada.

Equipamiento: posibilidad de incorporar distintos sensores, armamento y helicópteros.

Actualización tecnológica: diseño adaptable a nuevas capacidades durante su vida operativa.

La flexibilidad de la plataforma constituye uno de los principales argumentos de Babcock para ofrecerla a otros países. Además de suministrar un buque moderno, la empresa busca facilitar el desarrollo de capacidades industriales locales que permitan participar en la construcción y el mantenimiento de las unidades.

La relación entre Chile y la Royal Navy: las fragatas británicas que ya opera

La Armada de Chile mantiene desde hace décadas vínculos con la industria naval británica y actualmente opera tres fragatas Type 23 que anteriormente pertenecieron a la Royal Navy.

Esta experiencia previa podría facilitar la cooperación técnica entre ambos países, aunque la fabricación local de una nueva generación de fragatas supondría un salto industrial más amplio que la compra o incorporación de buques usados.

Chile planea contribuir con la Royal Navy del Reino Unido. Foto: Defensa.com

La compañía también presentó su concepto ARMOR Force, un modelo de operaciones navales que combina grandes buques tripulados con embarcaciones no tripuladas.

La propuesta apunta a que una fragata funcione como centro de mando desde el cual se coordinen plataformas autónomas destinadas a distintas tareas militares. Entre ellas figuran operaciones de defensa antiaérea, lucha antisubmarina y otras misiones de vigilancia y combate.

El concepto busca ampliar las capacidades operativas de una flota mediante la integración de sistemas tripulados y autónomos, una tendencia que gana relevancia en los programas de modernización de las fuerzas navales.