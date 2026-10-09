comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Rumbo a las Malvinas: qué traslada el buque de Chile que va a atravesar aguas argentinas y genera gran tensión entre ambos países

El buque chileno Danstar viajará desde Punta Arenas hacia las Islas Malvinas a través del Estrecho de Magallanes, en una ruta que despertó alertas de inteligencia en Chile.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El buque comercial Danstar
El buque comercial Danstar. Foto: Maritime Optima
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El buque comercial de bandera chilena genera polémica entre el país trasandino y la Argentina, debido a que se prepara para realizar una ruta inédita entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, un trayecto que podría abrir un nuevo foco de tensión diplomática.

La embarcación, denominada Danstar, atravesará el Estrecho de Magallanes antes de continuar hacia el archipiélago cuya soberanía reclama el Gobierno argentino.

La operación despertó preocupación en organismos de inteligencia chilenos, que advirtieron sobre la posibilidad de que el viaje derive en un incidente con las autoridades argentinas. Según los informes citados, el primer recorrido fue considerado un posible “evento crítico”, especialmente por las implicancias geopolíticas de la navegación hacia las islas bajo administración británica.

El principal punto de conflicto no es únicamente el destino del cargamento, sino también la ruta elegida y las posibles interpretaciones que pueda generar el paso del buque por una zona estratégica para ambos países.

Contenido Recomendado

Tensión al límite entre Argentina y Chile:un buque rumbo a Malvinas podría desatar un conflicto

El buque comercial Danstar

“Se defienden con hechos”:Milei intimó al Reino Unido por Malvinas y anunció un arbitraje internacional ante la explotación petrolera

Javier Milei en la Asamblea General de la ONU.
El buque comercial Danstar
El buque comercial Danstar. Foto: Canal 26

Qué traslada el buque Danstar a las Islas Malvinas

El Danstar tiene 72 metros de eslora, pertenece a la empresa chilena Easter Island Naviera y cuenta con una capacidad de carga de 1.389 toneladas. Su misión será abastecer a las Islas Malvinas con productos esenciales y distintos materiales necesarios para el funcionamiento de la economía local.

Entre los principales rubros de la carga comercial declarada se encuentran:

  • Alimentos y bebidas: productos de consumo cotidiano para abastecer a la población de las islas.
  • Materiales de construcción: insumos destinados a obras y proyectos de infraestructura.
  • Maquinaria y repuestos: equipamiento técnico y piezas para actividades productivas y logísticas.

La travesía forma parte de la reactivación de un circuito comercial privado entre Punta Arenas y las Malvinas, un intercambio que, de acuerdo con la información disponible, mueve millones de dólares al año.

Por qué el viaje del Danstar puede generar tensión entre Argentina y Chile

Uno de los principales focos de preocupación es el itinerario que seguirá la embarcación. En un primer momento, se evaluó que el Danstar viajara desde Punta Arenas hasta Puerto Stanley, capital de las Islas Malvinas, a través del Mar de Drake.

Esa alternativa buscaba evitar un eventual conflicto con Argentina. Sin embargo, finalmente fue descartada porque podía interpretarse en Chile como una renuncia a sus derechos de navegación y a su posición respecto del Estrecho de Magallanes.

Por ese motivo, se optó por una ruta que contempla atravesar el estrecho y continuar posteriormente hacia el archipiélago. La decisión convirtió al recorrido en un asunto sensible desde el punto de vista diplomático, debido a las posibles consecuencias de una intervención argentina durante la navegación.

La preocupación se concentra especialmente en el momento en que el buque abandone el estrecho y se aproxime a zonas marítimas sobre las que puedan existir diferencias de interpretación respecto de la jurisdicción y los derechos de navegación.

El buque comercial Danstar
El buque comercial Danstar. Foto: AG Ingeniería Consultoría Naval

También los informes de inteligencia chilenos advierten sobre la posibilidad de que las autoridades argentinas intervengan durante el trayecto. Entre los escenarios que generan mayor inquietud figura una eventual actuación de la Prefectura Naval Argentina o de la Armada.

El punto central es cómo responderían las autoridades argentinas ante una embarcación que se dirige a las Malvinas por una ruta que atraviesa aguas de especial sensibilidad geopolítica.

La respuesta dependerá de las circunstancias concretas de la navegación y de la jurisdicción aplicable en cada tramo.

La decisión de utilizar ese corredor, en lugar de la alternativa inicialmente evaluada por el Mar de Drake, suma un elemento de sensibilidad a la operación y explica parte de las alertas que surgieron en Chile.

El interrogante es si el viaje podrá completarse sin incidentes o si la navegación del Danstar abrirá un nuevo frente de tensión entre Argentina y Chile. La atención estará puesta en el recorrido de la embarcación, en la eventual respuesta de las autoridades argentinas y en las repercusiones diplomáticas que pueda tener una travesía comercial con destino a las Islas Malvinas.

Islas MalvinasChileBuque
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Impresionantes imágenes del tornado que azotó Sicilia, Italia:autos volcados, heridos y una escuela dañada

    Impresionantes imágenes del tornado que azotó Sicilia, Italia: autos volcados, heridos y una escuela dañada

  2. Tensión al límite entre Argentina y Chile:un buque rumbo a Malvinas podría desatar un conflicto

    Tensión al límite entre Argentina y Chile: un buque rumbo a Malvinas podría desatar un conflicto

  3. Qué se sabe del terremoto en Panamá hoy:dónde fue el epicentro, cuántas réplicas hubo y qué países activaron alertas por tsunami

    Qué se sabe del terremoto en Panamá hoy: dónde fue el epicentro, cuántas réplicas hubo y qué países activaron alertas por tsunami

  4. Elecciones en Brasil:Flávio Bolsonaro se impuso frente a Lula y comienza una nueva campaña de cara al balotaje

    Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro se impuso frente a Lula y comienza una nueva campaña de cara al balotaje

  5. Detuvieron en Francia a un joven de 16 años sospechoso de querer atentar durante los Juegos Olímpicos de París

    Detuvieron en Francia a un joven de 16 años sospechoso de querer atentar durante los Juegos Olímpicos de París
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno convocó a una mega sesión en Diputados y bloquea el avance de la oposición contra el DNU 70

El Gobierno convocó a una mega sesión en Diputados y bloquea el avance de la oposición contra el DNU 70

Javier Milei apuntó contra el socialismo y habló de la “estafa de las banderas nobles”:“No defienden derechos, defienden cajas”

Milei recibió a Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos:la frase de la senadora en medio los rumores por sus diferencias con el Gobierno

La Corte suspendió el artículo del DNU 70 que derogaba la Ley de Tierras:dictó una medida cautelar interina

Economía

Beneficios para jubilados de ANSES en supermercados:cómo obtener hasta un 25% de descuento en octubre

Mujer mayor usando un andador eligiendo productos en un pasillo de supermercado.

Suben las acciones argentinas en Wall Street y baja el Riesgo País en medio de una jornada positiva para los mercados

Regalos del Día de la Madre:precios, marcas y modelos de celulares que se consiguen con descuento y 18 cuotas sin interés

Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES:cómo saber si lo cobrás en diciembre y dónde figura

Internacionales

Rumbo a las Malvinas:qué traslada el buque de Chile que va a atravesar aguas argentinas y genera gran tensión entre ambos países

El buque comercial Danstar

“Está temblando”:hablaban de fútbol, empezó el terremoto en Panamá y huyeron del estudio en vivo

Qué se sabe del terremoto en Panamá hoy:dónde fue el epicentro, cuántas réplicas hubo y qué países activaron alertas por tsunami

Los impactantes videos del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió a Panamá este viernes 9 de octubre