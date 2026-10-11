Donald Trump anunció el “cese al fuego energético inmediato” entre Rusia y Ucrania

Volodimir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que Rusia y Ucrania han acordado suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas, que en las últimas semanas han ido escalando y han afectado a los precios de los combustibles a nivel global.

“Con efecto inmediato, se establece un alto el fuego en materia energética en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han dado su consentimiento. ¡No lo infrinjan!“, escribió Trump en un breve mensaje en su red social Truth Social.

Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska Foto: REUTERS

Los bombarderos de Kiev contra estas instalaciones han contribuido a una mayor escalada de los precios del diésel, ya de por sí afectados por el choque de oferta provocado por la guerra de Irán, debido al peso que Rusia tiene en las exportaciones globales de este combustible.

Columnas de humo se elevan desde los incendios (en el centro) en una refinería de petróleo en Ucrania Foto: REUTERS

El encarecimiento de los hidrocarburos es uno de los temas que más preocupan actualmente en la Casa Blanca ante la impopularidad de Trump y el Partido Republicano a menos de un mes de que se celebren unas legislativas en las que la formación conservadora se arriesga a perder su exigua mayoría en las dos Cámaras del Congreso.

Es por ello que el viernes el presidente estadounidense anunció que Washington autorizará las operaciones rusas con diésel -sancionadas desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022- hasta abril para controlar la subida global de precios, una decisión criticada por el propio Zelenski.

“Le dijimos ‘puedes hacer lo que quieras con Rusia, pero no ataques las refinerías’”, aseguró el sábado Trump sobre Zelenski, al que acusó de estar creando “un problema mundial” que afecta a agricultores y ganaderos estadounidenses, y también de no haber aceptado un acuerdo con Moscú en repetidas ocasiones para poner fin a la guerra.

Zelenski se declara “sorprendido” de anuncio de Trump de un alto el fuego

“El anuncio del alto el fuego me sorprende”, dijo Zelenski después de que su contraparte estadounidense, Uart , afirmara inesperadamente que tanto Kiev como Moscú habían acordado detener los ataques contra los sistemas energéticos del otro.

Volodimir Zelenski y Donald Trump. Foto: REUTERS

“Ucrania estará dispuesta a detener los ataques contra las refinerías rusas si Rusia deja de atacar nuestra infraestructura energética”, había declarado antes haciendo hincapié en que cualquier desescalada debe ser mutua y estar respaldada por garantías reales. Añadió además que un alto el fuego en materia energética es posible, pero que el presidente ruso, Vladimir Putin, no lo desea.