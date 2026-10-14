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Rusia atacó centrales eléctricas de Ucrania y dejó a 600.000 hogares sin luz: la debacle de la guerra actual

La ofensiva alcanzó centrales termoeléctricas de Kiev y otras infraestructuras estratégicas. Volodímir Zelenski denunció muertos, heridos y daños en el sistema energético, mientras crecen las dudas sobre la posible tregua impulsada por Donald Trump.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Guerra Rusia Ucrania
Un bombero trabaja en el lugar de una tienda de alimentos alcanzada por un ataque con drones rusos, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania. Foto: via REUTERS
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Rusia aseguró haber atacado centrales termoeléctricas de Kiev y Járkiv, además de otras infraestructuras energéticas estratégicas de Ucrania. Según el presidente Volodímir Zelenski, la ofensiva dejó muertos, heridos y al menos 600.000 hogares sin electricidad, en medio de las tensiones por una posible tregua energética impulsada por Donald Trump.

El Ministerio de Defensa ruso confirmó la operación a través de un comunicado publicado en Telegram y sostuvo que los blancos estaban vinculados con el abastecimiento de las fuerzas armadas ucranianas y el complejo industrial militar.

La ofensiva se produjo en un contexto de creciente presión sobre las infraestructuras críticas del país, que ya sufrió numerosos bombardeos contra sus instalaciones eléctricas desde el inicio de la guerra. Por su parte, el Gobierno ucraniano denunció importantes daños en el sector energético y alertó sobre las consecuencias para la población civil.

Ucrania atacó una terminal petrolera rusa tras el anuncio de Trump sobre el diésel
Nuevos ataques a terminales petroleras y energéticas. Foto: via REUTERS

Qué centrales eléctricas atacó Rusia en Kiev y Járkiv

Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la noche las fuerzas armadas utilizaron armas de alta precisión lanzadas desde tierra y drones para atacar instalaciones energéticas en Kiev y en las regiones de Kiev y Járkiv.

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Entre los objetivos mencionados se encuentran las centrales termoeléctricas Dárnitskaya (TETS-4) y Kíevskaya (TETS-5), ubicadas en la capital ucraniana. Moscú argumentó que estas instalaciones suministraban electricidad a unidades militares y empresas vinculadas con la producción de armamento.

Además, las fuerzas rusas habrían atacado el centro de procesamiento de datos de ATM Ukrsibbank, en Kiev. Según la información difundida, esta infraestructura ya había sido blanco de drones rusos el viernes anterior. Los ataques contra centrales eléctricas representan un desafío para Ucrania, debido a la importancia del suministro energético para el funcionamiento de los servicios esenciales, la actividad industrial y las operaciones militares.

Zelenski denunció que 600.000 hogares quedaron sin electricidad

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró que la nueva oleada de bombardeos provocó muertos y heridos, además de cortes masivos en el suministro eléctrico.

De acuerdo con sus declaraciones, al menos 600.000 hogares quedaron sin electricidad como consecuencia de los ataques rusos. El mandatario también informó que las fuerzas de Moscú utilizaron 39 misiles balísticos y más de 102 drones contra instalaciones energéticas y otras infraestructuras críticas. Zelenski señaló que los bombardeos provocaron daños importantes en 26 instalaciones del sector eléctrico y en otras cuatro vinculadas con las actividades petroleras y gasíferas.

La tregua energética y el papel de Donald Trump

La ofensiva también se produjo en medio de las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una posible tregua energética entre Rusia y Ucrania.

El sábado 10 de octubre, Trump criticó los ataques ucranianos contra refinerías rusas. En ese contexto, Washington autorizó operaciones rusas relacionadas con el suministro de diésel hasta abril, con el objetivo de contribuir a contener el aumento de los precios.

El mandatario estadounidense también afirmó que Moscú y Kiev habrían acordado una pausa en los ataques contra infraestructuras energéticas. Sin embargo, ninguna de las dos partes confirmó oficialmente la existencia de ese entendimiento.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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