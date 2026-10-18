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Un militar cayó desde más de 30 metros durante una exhibición en un estadio de Estados Unidos y resultó gravemente herido

El hecho ocurrió mientras realizaba una maniobra de descenso con sogas desde el techo del estadio. El militar fue trasladado de urgencia a un hospital como paciente de prioridad uno.

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Un militar cayó desde más de 30 metros durante una exhibición en un estadio de Estados Unidos y quedó herido.
Un militar cayó desde más de 30 metros durante una exhibición en un estadio de Estados Unidos y quedó herido. Foto: captura video redes sociales.
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Un militar estadounidense resultó gravemente herido tras caer desde más de 30 metros de altura durante una exhibición en el estadio Alamodome, ubicado en San Antonio, Texas.

El accidente ocurrió cuando realizaba una maniobra de descenso con sogas desde el techo del lugar, ante los espectadores que estaban esperando el comienzo de un partido de fútbol americano universitario.

Un militar cayó desde más de 30 metros durante una exhibición en un estadio de Estados Unidos y quedó gravemente herido.
Un militar cayó desde más de 30 metros durante una exhibición en un estadio de Estados Unidos y quedó gravemente herido. Video: redes sociales

Cómo fue el accidente del militar en el estadio de Texas

El integrante de las Fuerzas Armadas participaba de una demostración junto a otros tres compañeros cuando, por motivos que todavía se investigan, perdió el control durante el descenso y cayó violentamente sobre el césped.

Tras el impacto, el hombre permaneció inmóvil mientras los equipos de emergencia ingresaban al campo de juego para asistirlo.

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Los paramédicos trabajaron durante varios minutos antes de inmovilizarlo y retirarlo en camilla por uno de los túneles del estadio. Posteriormente, fue trasladado de urgencia a un hospital como paciente de prioridad uno, una clasificación utilizada para personas con lesiones que pueden poner en riesgo su vida.

Según informó el medio San Antonio Express-News, hasta el momento no se difundieron novedades sobre su evolución médica. El hombre pertenece al Destacamento 2 del 6.º Escuadrón de Entrenamiento de Combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, una unidad especializada en la formación de controladores aéreos tácticos.

Sus integrantes realizan entrenamientos que incluyen descensos mediante sogas desde estructuras de entre 4,5 y 9 metros, además de maniobras de rapel desde helicópteros a alturas superiores a los 30 metros.

Un militar cayó desde más de 30 metros durante una exhibición en un estadio de Estados Unidos y quedó herido.
Un militar cayó desde más de 30 metros durante una exhibición en un estadio de Estados Unidos y quedó herido. Foto: captura video redes sociales.

La unidad opera desde el Anexo de Entrenamiento Chapman, en la Base Conjunta San Antonio-Lackland, y desde Camp Bullis, al norte del condado de Bexar. Una demostración similar se había desarrollado durante la edición anterior del evento sin inconvenientes.

El partido continuó pese al accidente: el comunicado de la universidad

La exhibición estaba organizada como parte de un homenaje a las Fuerzas Armadas y los veteranos, antes del encuentro entre los UTSA Roadrunners y los Navy Midshipmen.

Debido a la emergencia, el inicio del partido se demoró aproximadamente diez minutos. Finalmente, el encuentro se disputó y terminó con una victoria del equipo local por 38-34. Después del accidente, la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA) expresó su pesar por el accidente y manifestó su acompañamiento al militar, su familia y sus compañeros.

“Lamentamos profundamente el incidente ocurrido al inicio del partido de esta noche. Nuestras más sinceras condolencias y oraciones están con el soldado afectado, su familia y sus compañeros militares”, expresó la UTSA y agregaron: “Reconocemos que este incidente puede afectar emocionalmente a miembros de nuestra comunidad universitaria y, por ello, activamos servicios de apoyo psicológico para nuestros profesores, personal administrativo y estudiantes”.

Además, la institución informó que activó servicios de apoyo psicológico para estudiantes, docentes y personal administrativo, ante el posible impacto emocional que pudo generar el episodio. Mientras tanto, continúan las investigaciones para determinar qué provocó la caída durante la maniobra.

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