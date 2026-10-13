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En Perú buscan voluntarios para vivir en una finca a cambio de 20 horas semanales de trabajo: ofrecen 3 comidas, 2 días libres y excursiones gratis

La convocatoria está abierta a personas de entre 18 y 80 años. La propuesta combina trabajo en contacto con la naturaleza, alojamiento, actividades de agroturismo y la posibilidad de conocer de cerca una de las regiones más emblemáticas de Perú.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Según el censo de 2017 tenía 24 629 hab. La Merced en un importante centro comercial agrícola de la selva central.
La Merced es una ciudad peruana, capital del distrito y de la provincia de Chanchamayo ubicada en el departamento de Junín. Foto: Unsplash
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En un contexto donde cada vez más viajeros buscan experiencias auténticas, sostenibles y alejadas de los circuitos turísticos tradicionales, una propuesta de voluntariado en la Amazonía peruana invita a combinar trabajo comunitario, agricultura ecológica y contacto directo con la naturaleza.

Ubicada en Chazuta, una pequeña localidad reconocida por su riqueza cultural, sus tradiciones y la conservación de sus bosques, esta iniciativa publicada en Worldpackers es impulsada por una familia dedicada a la agricultura orgánica y la permacultura. Allí, los voluntarios tienen la oportunidad de participar en el cultivo de cacao, plantas medicinales y otros productos agrícolas que forman parte de la identidad productiva de la región.

La experiencia gira en torno a una finca ecológica donde se producen chocolates artesanales orgánicos y diversos derivados del cacao. Además, los anfitriones elaboran gastronomía típica con ingredientes cultivados en el lugar y desarrollan proyectos vinculados al agroturismo y ecoturismo, promoviendo un modelo de desarrollo basado en el respeto por el entorno natural.

La propuesta combina trabajo en contacto con la naturaleza, alojamiento, actividades de agroturismo y la posibilidad de conocer de cerca una de las regiones más emblemáticas de Perú.
Los voluntarios tienen la oportunidad de participar en el cultivo de cacao y plantas medicinales. Foto: Worldpackers

Voluntariado en Perú: requisitos, horas de trabajo por semana y tareas solicitadas

El programa requiere una dedicación aproximada de 20 horas semanales, distribuidas en jornadas de unas cuatro horas diarias. Entre las actividades principales se encuentran:

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La convocatoria de Nativa aparece como una oportunidad para adquirir experiencia en proyectos sustentables e intercambiar conocimientos en la provincia de Misiones.
  • El mantenimiento de huertas y jardines
  • La colaboración en trabajos de construcción y reparación
  • La participación en proyectos sociales comunitarios
  • Las tareas agrícolas relacionadas con la siembra y cosecha

Los organizadores destacan que los voluntarios pueden recorrer diferentes rutas productivas de la finca, conocer de primera mano el proceso de elaboración del chocolate artesanal y aprender prácticas vinculadas a la agricultura sostenible.

La convocatoria está abierta a personas de entre 18 y 80 años y admite viajeros individuales, parejas y dúos de voluntarios. Como requisito, se solicita un nivel básico de español para facilitar la comunicación durante la estadía y el desarrollo de las actividades.

La propuesta combina trabajo en contacto con la naturaleza, alojamiento, actividades de agroturismo y la posibilidad de conocer de cerca una de las regiones más emblemáticas de Perú.
La convocatoria está abierta a personas de entre 18 y 80 años y admite viajeros individuales y parejas. Foto: Worldpackers

Uno de los aspectos más llamativos de la propuesta es el acceso a la cultura amazónica local. Los anfitriones cultivan diversas plantas medicinales y afirman realizar actividades relacionadas con tradiciones ancestrales de la región, incluyendo ceremonias de cacao y experiencias vinculadas al conocimiento tradicional de la selva.

Qué beneficios incluye la estadía dentro de la finca

A cambio de la colaboración, los voluntarios reciben alojamiento en habitación privada o compartida, además de desayuno, almuerzo y cena durante toda la estadía. La propuesta también contempla:

  • Acceso a internet de alta velocidad
  • Actividades turísticas de la zona
  • Caminatas por senderos naturales y rutas productivas dentro de la finca
  • Clases de idiomas gratuitas
  • Excursiones sin costo y descuentos en tours

Cuántos días libres por semana ofrece la convocatoria

La convocatoria ofrece dos días libres por semana, una modalidad que permite a los participantes equilibrar las actividades de voluntariado con el tiempo destinado al descanso, la exploración de la región y el intercambio cultural con las comunidades locales.

Las jornadas suelen comenzar temprano por la mañana, en línea con las dinámicas habituales del trabajo agrícola y las condiciones climáticas de la zona amazónica.

La propuesta combina trabajo en contacto con la naturaleza, alojamiento, actividades de agroturismo y la posibilidad de conocer de cerca una de las regiones más emblemáticas de Perú.
Los organizadores destacan que los voluntarios pueden recorrer diferentes rutas productivas de la finca. Foto: Worldpackers

Los participantes deben realizar una contribución de 15 dólares estadounidenses ($22.740), destinada a cubrir gastos de alojamiento, alimentación y materiales utilizados durante las actividades.

Por otra parte, los costos de vuelos, seguro de viaje, transporte interno y eventuales requisitos migratorios no están incluidos y deben ser afrontados por cada voluntario.

Cómo postularse al programa en Worldpackers

Los interesados en participar deben realizar la postulación mediante la plataforma Worldpackers. El procedimiento es el siguiente:

  • Ingresar al sitio web oficial de Worldpackers.
  • Crear una cuenta personal dentro de la plataforma.
  • Completar el perfil con información personal, intereses y experiencia.
  • Buscar la oportunidad de voluntariado ubicada en San Martín, Perú.
  • Leer las condiciones, reglas de convivencia y requisitos del anfitrión.
  • Enviar la solicitud de participación junto con una breve presentación personal.
  • Esperar la respuesta del anfitrión para coordinar fechas y detalles de la experiencia.
VoluntariadoVoluntariosPerú
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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