Zelenski denunció demoras en los misiles Patriot y Trump pidió que él ya no negocie más por Ucrania

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania. Foto: via REUTERS

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, puso el foco en la asistencia militar occidental al advertir sobre los retrasos en la entrega de misiles antiaéreos Patriot, un sistema considerado fundamental para reforzar la defensa aérea de Ucrania frente a las ofensivas de Rusia. Durante una entrevista reciente, el mandatario señaló al gobierno de Estados Unidos por las demoras en el envío de este armamento, que había sido financiado previamente por países integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

La situación genera preocupación en Kiev, que depende en buena medida del apoyo internacional para sostener sus capacidades militares. Los sistemas Patriot están diseñados para interceptar misiles balísticos, aeronaves y otras amenazas aéreas. Por esa razón, Ucrania los considera una herramienta estratégica para proteger ciudades, infraestructuras críticas e instalaciones militares frente a los ataques rusos.

Zelenski acusa a Trump de retrasar la entrega de misiles Patriot ya pagados por la OTAN Video: Instagram/@informativostele5

¿Qué dijo Donald Trump sobre Zelenski?

La tensa relación entre Trump y Zelenski suma un capítulo más a partir de las declaraciones del mandatario estadounidense que se manifestó en contra de la gestión de su par europeo. “Ucrania podría haber resuelto esto hace mucho tiempo. Quizá sea hora de que Zelenski busque alguien más para negocia”, lanzó el republicano.

Trump criticó la gestión de Zelenski. Foto: REUTERS

Con estas frases, Trump recalcó la necesidad de que Zelenski diese un paso al costado, teniendo en cuenta también que el mandato de él ya debería haber finalizado en mayo de 2024, pero al regir ley marcial en Ucrania y estar en guerra desde el 2022, su gobierno se ha sostenido dos años más de lo previsto.

Bombardeos sobre Ucrania que complican su situación

La demora en la llegada de nuevos proyectiles representa un problema adicional para las autoridades ucranianas, que deben administrar sus recursos de defensa en un escenario marcado por los bombardeos y el desgaste prolongado del conflicto.

Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, Ucrania solicitó reiteradamente a sus aliados sistemas de defensa aérea más avanzados para hacer frente a los ataques con misiles y drones.

En ese contexto, los Patriot adquirieron un papel central dentro de la estrategia defensiva ucraniana. Su capacidad para interceptar determinadas amenazas de largo alcance las convierte en uno de los recursos más importantes para contrarrestar parte del arsenal utilizado por Moscú. Por eso, Zelenski insiste en la necesidad de que sus aliados cumplan con los compromisos de asistencia militar y garanticen la llegada del equipamiento solicitado.

Las tensiones entre Washington y Kiev por el futuro de la guerra

La asistencia militar estadounidense y el papel de la OTAN continúan siendo factores determinantes para Ucrania. Al mismo tiempo, la administración Trump busca impulsar una salida diplomática al conflicto, aunque persisten diferencias sobre los términos y las condiciones de un eventual acuerdo.

Para Kiev, cualquier negociación debe contemplar sus necesidades de seguridad y la defensa de su soberanía territorial. Para Washington, en cambio, la conducción política del proceso diplomático constituye una cuestión central para avanzar hacia un entendimiento. Mientras continúan las hostilidades, Ucrania enfrenta el desafío de mantener sus defensas operativas y preservar el respaldo de sus aliados.