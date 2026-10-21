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El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón: “Gracias por el apoyo y las oraciones”

El Sumo Pontífice retomó las audiencias generales y saludó a los fieles desde el papamóvil, ocho días después de someterse a una cirugía en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. Mientras espera los resultados de la biopsia, el Vaticano mantiene los preparativos de su próximo viaje a Sudamérica.

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El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón.
El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón. Foto: REUTERS
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El papa León XIV retomó este miércoles sus actividades públicas con una aparición en la plaza de San Pedro, donde recorrió el lugar a bordo del papamóvil, saludó a los peregrinos y bendijo a los niños que se acercaban a él. Se trató de su primera audiencia general desde que fue operado de cáncer de pulmón el pasado 13 de octubre.

A pesar de la lluvia y el cielo gris en el Vaticano, el pontífice, de 71 años, se mostró sonriente y permaneció de pie en la parte trasera del vehículo descubierto mientras saludaba a los fieles que se congregaron para verlo.

“Lo primero que quiero decirles es gracias por el apoyo y las oraciones”, expresó al comenzar la audiencia. Luego, agregó: “Demos gracias a Dios por su generosidad”, en un mensaje en el que agradeció el acompañamiento recibido durante los últimos días.

El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón.
El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón. Foto: REUTERS

La actividad duró alrededor de 50 minutos y mantuvo el formato habitual, aunque el papa realizó saludos en siete idiomas, en lugar de los nueve que suele utilizar. Antes de la audiencia, también recibió a los participantes de una conferencia organizada por el Dicasterio para la Causa de los Santos.

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Cómo evoluciona la salud del papa León XIV tras la operación

León XIV había recibido el alta médica el sábado pasado del Policlínico Gemelli, donde permaneció internado después de la intervención quirúrgica. Un día más tarde, reapareció durante el rezo del Ángelus y anunció que retomaría sus responsabilidades de manera progresiva.

“Una vez superada esta delicada etapa, como saben, retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones”, había señalado el domingo.

Durante la operación, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. El diagnóstico fue de adenocarcinoma pulmonar, el tipo más frecuente de cáncer de pulmón. Según se informó, la intervención concluyó con éxito y sin complicaciones.

Sin embargo, todavía se esperan los resultados de la biopsia, que permitirán conocer con mayor precisión las características del tumor y determinar si la enfermedad se extendió a los ganglios linfáticos cercanos. Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre su tamaño ni sobre el alcance del cuadro.

El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón.
El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón. Foto: REUTERS

En ese contexto, su hermano Louis Prevost se refirió al estado de salud del pontífice durante una entrevista con el medio estadounidense Fox News. “Seguimos rezando para que la biopsia dé un resultado completamente negativo y todo esté bien”, sostuvo.

Además, aseguró que el papa “está fenomenal” y remarcó que la familia no espera recibir malas noticias. “Por ahora, lo único que sabemos es que durante la operación consiguieron extirpar todo el cáncer y estamos esperando los resultados de la biopsia”, explicó.

El viaje a la Argentina y otros países de Sudamérica, en la agenda del Vaticano

Mientras continúa su recuperación, el Vaticano mantiene los preparativos para el viaje que León XIV tiene previsto realizar entre el 6 y el 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

La gira representa uno de los compromisos internacionales más importantes previstos para el pontífice desde su elección, en mayo de 2025. No obstante, todavía no está confirmado si podrá concretarse según lo planeado ni si será necesario introducir cambios en el cronograma para preservar su recuperación.

El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón.
El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón. Foto: REUTERS

El cirujano que encabezó la intervención señaló que el papa podría estar recuperado a tiempo para viajar. Por su parte, el secretario de Estado del Vaticano advirtió que el pontífice podría tener que reducir el ritmo de sus actividades.

Por el momento, no se difundieron precisiones sobre su agenda para los próximos días. Su reaparición en la plaza de San Pedro marca el regreso progresivo a sus funciones, mientras continúa a la espera de los resultados médicos que ayudarán a definir los próximos pasos de su recuperación.

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