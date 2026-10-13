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Qué es un adenocarcinoma pulmonar, el diagnóstico que recibió el papa León XIV tras su operación

El papa León XIV fue intervenido con éxito sobre este tipo de cáncer y se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida. Conocé todos los detalles en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Adenocarcinoma pulmonar
Adenocarcinoma pulmonar Foto: NA
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Luego de la operación que vivió este martes, el papa León XIV fue diagnosticado con cáncer de pulmón.

Ante esto, las consultas sobre su estado de salud de multiplicaron en las redes sociales y vale la pena detallar qué es un adenocarcinoma pulmonar.

Se trata de un tipo de cáncer que se origina en las células que recubren los pulmones y producen sustancias como el moco. Forma parte de los llamados tumores de pulmón de células no pequeñas y es el subtipo más frecuente de esta enfermedad.

El papa León XIV ingresó al hospital por un nódulo pulmonar.
Papa León XIV en el hospital Gemelli. Foto: via REUTERS

Aunque puede desarrollarse en personas fumadoras o ex fumadoras, también es el tipo de cáncer de pulmón que aparece con mayor frecuencia entre quienes nunca fumaron.

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La enfermedad se produce cuando determinadas células presentan alteraciones que provocan una multiplicación descontrolada, según informa el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI).

Entre los principales factores de riesgo se encuentran el consumo de tabaco, la exposición al humo de otras personas, el radón y algunas sustancias presentes en el ambiente laboral. Sin embargo, no todos los casos están relacionados con el tabaquismo y su aparición puede responder a distintos factores.

tabaquismo. Foto: Unsplash
tabaquismo. Foto: Unsplash

En sus primeras etapas, el adenocarcinoma pulmonar puede no presentar síntomas y detectarse durante estudios realizados por otros motivos. Cuando aparecen señales, las más habituales son tos persistente, dificultad para respirar, dolor en el pecho, sangre al toser, cansancio y pérdida de peso sin explicación aparente.

Para confirmar el diagnóstico, los médicos pueden recurrir a estudios por imágenes y a una biopsia, que permite analizar las células y establecer si el tumor es maligno, explica el Ministerio de Salud de Argentina.

El tratamiento depende de la ubicación y el tamaño del tumor, de si se extendió a otros órganos y de las condiciones generales del paciente. Cuando la enfermedad se encuentra localizada, la cirugía para extirpar el tumor puede ser una de las principales opciones.

El papa León XIV ingresó al hospital por un nódulo pulmonar.
Papa León XIV en el hospital Gemelli. Foto: via REUTERS

También pueden indicarse radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia o tratamientos dirigidos, según las características del cáncer y la evaluación del equipo médico.

Papa León XIVCáncer de pulmónEnfermedad
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