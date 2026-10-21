comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La canción de Lali Espósito que Pedro Sánchez utilizó para responderle a Javier Milei: “Temazo argentino”

El presidente de España reaccionó a las críticas de Javier Milei durante su visita a Madrid y eligió un tema de Lali. El mensaje que publicó en redes sociales.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Pedro Sánchez y Javier Milei
Pedro Sánchez y Javier Milei
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El presidente de España Pedro Sánchez respondió a los ataques de Javier Milei de manera inesperada: con una canción de Lali Espósito. Luego de que el líder de La Libertad Avanza lo calificara de “impresentable dictador” durante un foro económico en Madrid, Sánchez compartió en su cuenta oficial de Twitter una imagen en la que mostraba que estaba escuchando Fanático, el tema que la artista argentina lanzó en 2024 y que quedó asociado con la cantidad de veces que el mandatario argentino la cruzó.

Qué publicó Pedro Sánchez con la canción de Lali Espósito para responder a Milei

“Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino ¡Me encanta!”, escribió Sánchez junto a la imagen.

La publicación se produjo pocas horas después de que Milei cuestionara al jefe del Ejecutivo español durante su participación en el Nueva Economía Fórum, un encuentro con empresarios y economistas celebrado en Madrid.

La elección de la canción adquirió un significado político por los antecedentes de la relación entre el presidente argentino y Lali Espósito, quienes protagonizaron varios enfrentamientos públicos desde 2023.

Contenido Recomendado

Javier Milei apuntó contra Pedro Sánchez en España:lo llamó “dictador” y pidió “sacar a los socialistas a patadas”

El presidente Javier Milei en su presentación en el Nueva Economía Forum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.

Pedro Sánchez adelantó las elecciones en España para el 29 de noviembre

Sánchez pasó 27 días de vacaciones durante el verano de 2026. Su descanso coincidió con la crisis migratoria y generó críticas de sectores de la oposición.

Además, Sánchez había difundido previamente un video en el que reivindicó sus posiciones políticas con la expresión “zurdo y a mucha honra” en una referencia a los cuestionamientos que recibe desde sectores de la derecha.

Por qué “Fanático” de Lali Espósito está vinculada con Javier Milei

La canción Fanático fue publicada por Lali Espósito en septiembre de 2024 después de una serie de cruces entre la cantante y el mandatario argentino.

La controversia había comenzado en agosto de 2023, cuando la artista expresó preocupación por el triunfo de Milei en las elecciones primarias presidenciales. Posteriormente, el jefe de Estado cuestionó sus presentaciones financiadas con fondos públicos y la llamó “Lali Depósito”.

El enfrentamiento tuvo nuevas repercusiones cuando la cantante lanzó este tema, composición cuya letra retrata a una persona obsesionada con ella y sus actividades. El videoclip reforzó esas interpretaciones al incluir a un personaje masculino caracterizado con elementos que recuerdan la imagen pública de Milei.

La propia artista vinculó la inspiración del tema con sus enfrentamientos con el presidente en distintas entrevistas. Por este motivo, la decisión de Sánchez de compartir la canción fue interpretada como una respuesta indirecta a las descalificaciones recibidas durante la visita del mandatario argentino.

Sánchez pasó 27 días de vacaciones durante el verano de 2026. Su descanso coincidió con la crisis migratoria y generó críticas de sectores de la oposición.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español. Foto: REUTERS

Qué dijo Javier Milei sobre Pedro Sánchez durante su visita a España

El nuevo cruce comenzó durante la exposición de Milei en el Nueva Economía Fórum, donde defendió las ideas liberales y criticó al socialismo español. Durante su discurso, el mandatario agradeció a España por haber recibido a ciudadanos argentinos que emigraron en medio de distintas crisis económicas y vinculó esas dificultades con las políticas del kirchnerismo.

En ese marco, calificó a Pedro Sánchez de “impresentable dictador” y también llamó a “sacar a los socialistas a patadas”, una declaración realizada cuando faltan pocas semanas para las elecciones generales españolas del 29 de noviembre.

Milei también cuestionó la política migratoria del Gobierno español y atribuyó a Sánchez motivaciones electorales en relación con la situación de Ceuta. La visita del líder de La Libertad Avanza incluyó encuentros con dirigentes vinculados con el Partido Popular y Vox, entre ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Pedro Sánchez (España)Javier MileiLali EspósitoEspaña
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. En Brasil buscan voluntarios para trabajar 24 horas por semana cuidando plantas y animales:ofrecen alojamiento gratis, 3 comidas y 2 días libres

    En Brasil buscan voluntarios para trabajar 24 horas por semana cuidando plantas y animales: ofrecen alojamiento gratis, 3 comidas y 2 días libres

  2. En Uruguay buscan voluntarios para trabajar 5 horas por día en un santuario natural:ofrecen desayuno, tours gratis y conexión a internet

    En Uruguay buscan voluntarios para trabajar 5 horas por día en un santuario natural: ofrecen desayuno, tours gratis y conexión a internet

  3. Donald Trump se enfrentó a un periodista en la Casa Blanca y lo amenazó:“Más te vale tener cuidado”

    Donald Trump se enfrentó a un periodista en la Casa Blanca y lo amenazó: “Más te vale tener cuidado”

  4. La TV de Chile mostró imágenes de vandalismo en tumbas de argentinos en un cementerio de las Islas Malvinas

    La TV de Chile mostró imágenes de vandalismo en tumbas de argentinos en un cementerio de las Islas Malvinas

  5. En Chile buscan voluntarios:ofrecen alojamiento y paseos gratis a cambio de trabajar 5 horas diarias, con 2 días libres

    En Chile buscan voluntarios: ofrecen alojamiento y paseos gratis a cambio de trabajar 5 horas diarias, con 2 días libres
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei quiso reunirse con el rey Felipe VI en España, pero la Casa Real le puso una condición:qué pasó

Javier Milei con el rey Felipe VI de España

Javier Milei apuntó contra Pedro Sánchez en España:lo llamó “dictador” y pidió “sacar a los socialistas a patadas”

Diputados sesiona este miércoles:discapacidad, deudas familiares y propiedad privada, los temas clave

Brasil respondió a los insultos de Javier Milei a Lula en X:“Es una declaración antidemocrática, desequilibrada e impropia del jefe de Estado de un país amigo”

Economía

Crisis en la industria textil:la Justicia abrió el concurso preventivo de Teddy Karagozian y lo unificó con el de Hilado SA

Una fila de máquinas de hilar que están una al lado de la otra.

Tras romper la barrera de los 700 puntos, el riesgo país cierra a la baja apoyado en la mejora de los bonos

El riesgo país rompió la barrera de los 700 puntos por primera vez en un año:los 8 factores que encendieron las alarmas

Javier Milei cuestionó la frase “la gente no llega a fin de mes”:“Es una pelot... del tamaño de una casa”

Política

Milei quiso reunirse con el rey Felipe VI en España, pero la Casa Real le puso una condición:qué pasó

Javier Milei con el rey Felipe VI de España

La canción de Lali Espósito que Pedro Sánchez utilizó para responderle a Javier Milei:“Temazo argentino”

Donald Trump se enfrentó a un periodista en la Casa Blanca y lo amenazó:“Más te vale tener cuidado”

El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón:“Gracias por el apoyo y las oraciones”