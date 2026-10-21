La canción de Lali Espósito que Pedro Sánchez utilizó para responderle a Javier Milei: “Temazo argentino”

Pedro Sánchez y Javier Milei

El presidente de España Pedro Sánchez respondió a los ataques de Javier Milei de manera inesperada: con una canción de Lali Espósito. Luego de que el líder de La Libertad Avanza lo calificara de “impresentable dictador” durante un foro económico en Madrid, Sánchez compartió en su cuenta oficial de Twitter una imagen en la que mostraba que estaba escuchando Fanático, el tema que la artista argentina lanzó en 2024 y que quedó asociado con la cantidad de veces que el mandatario argentino la cruzó.

Qué publicó Pedro Sánchez con la canción de Lali Espósito para responder a Milei

“Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino ¡Me encanta!”, escribió Sánchez junto a la imagen.

La publicación se produjo pocas horas después de que Milei cuestionara al jefe del Ejecutivo español durante su participación en el Nueva Economía Fórum, un encuentro con empresarios y economistas celebrado en Madrid.

La elección de la canción adquirió un significado político por los antecedentes de la relación entre el presidente argentino y Lali Espósito, quienes protagonizaron varios enfrentamientos públicos desde 2023.

Además, Sánchez había difundido previamente un video en el que reivindicó sus posiciones políticas con la expresión “zurdo y a mucha honra” en una referencia a los cuestionamientos que recibe desde sectores de la derecha.

Por qué “Fanático” de Lali Espósito está vinculada con Javier Milei

La canción Fanático fue publicada por Lali Espósito en septiembre de 2024 después de una serie de cruces entre la cantante y el mandatario argentino.

La controversia había comenzado en agosto de 2023, cuando la artista expresó preocupación por el triunfo de Milei en las elecciones primarias presidenciales. Posteriormente, el jefe de Estado cuestionó sus presentaciones financiadas con fondos públicos y la llamó “Lali Depósito”.

El enfrentamiento tuvo nuevas repercusiones cuando la cantante lanzó este tema, composición cuya letra retrata a una persona obsesionada con ella y sus actividades. El videoclip reforzó esas interpretaciones al incluir a un personaje masculino caracterizado con elementos que recuerdan la imagen pública de Milei.

La propia artista vinculó la inspiración del tema con sus enfrentamientos con el presidente en distintas entrevistas. Por este motivo, la decisión de Sánchez de compartir la canción fue interpretada como una respuesta indirecta a las descalificaciones recibidas durante la visita del mandatario argentino.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español. Foto: REUTERS

Qué dijo Javier Milei sobre Pedro Sánchez durante su visita a España

El nuevo cruce comenzó durante la exposición de Milei en el Nueva Economía Fórum, donde defendió las ideas liberales y criticó al socialismo español. Durante su discurso, el mandatario agradeció a España por haber recibido a ciudadanos argentinos que emigraron en medio de distintas crisis económicas y vinculó esas dificultades con las políticas del kirchnerismo.

En ese marco, calificó a Pedro Sánchez de “impresentable dictador” y también llamó a “sacar a los socialistas a patadas”, una declaración realizada cuando faltan pocas semanas para las elecciones generales españolas del 29 de noviembre.

Milei también cuestionó la política migratoria del Gobierno español y atribuyó a Sánchez motivaciones electorales en relación con la situación de Ceuta. La visita del líder de La Libertad Avanza incluyó encuentros con dirigentes vinculados con el Partido Popular y Vox, entre ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.