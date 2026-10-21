Javier Milei apuntó contra Pedro Sánchez en España: lo llamó “dictador” y pidió “sacar a los socialistas a patadas”

El presidente Javier Milei en su presentación en el Nueva Economía Forum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid. Foto: REUTERS

Javier Milei volvió a cargar contra el jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a quien calificó de “impresentable dictador”, durante su participación en el Nueva Economía Fórum, celebrado este miércoles en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.

En medio de la campaña electoral española, el mandatario argentino hizo un fuerte llamamiento al liberalismo y pidió “sacar a los socialistas a patadas” del poder en las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre.

Durante su discurso, Milei sostuvo que, como jefe de Estado argentino, “pondera la civilización española” y destacó los vínculos históricos y culturales que unen a ambos países. Sin embargo, diferenció su valoración de España de las críticas hacia el actual Gobierno socialista.

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