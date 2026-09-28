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Lali llevó un clásico del tango a River: la historia de “Pasional”, la canción que popularizó Alberto Morán

Cucuza Castiello y Nicolás Perrone interpretaron el clásico durante el tercer show de Lali en el Monumental. La canción fue creada por Mario Soto y Jorge Caldara y se hizo famosa en la voz de Alberto Morán junto a la orquesta de Osvaldo Pugliese.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Lali sorprendió al público de River al darle lugar a un clásico del tango argentino.
Lali sorprendió al público de River al darle lugar a un clásico del tango argentino. Foto: Evelyn Quinteros Ríos | Canal26.com.
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Lali sorprendió al público durante su tercer show en River con un inesperado homenaje al tango. En medio de un recital marcado por el pop, la artista abrió un espacio para que el bandoneonista Nicolás Perrone y el cantor Cucuza Castiello interpretaran “Pasional”, uno de los tangos más recordados de la música argentina.

El momento ocurrió este sábado 26 de septiembre en el estadio Monumental. Mientras Cucuza cantaba y Perrone tocaba el bandoneón, Lali permaneció sentada en las escalinatas y tomó agua. Después, los músicos se sumaron a la cantante para interpretar “Morir de amor”. La elección de “Pasional” tiene además una historia detrás: es el mismo tango que Alberto Morán convirtió en uno de los grandes clásicos de su repertorio junto a la orquesta de Osvaldo Pugliese.

Cucuza Castiello y Nicolás Perrone interpretaron el clásico durante el tercer show de Lali en el Monumental. Video: Evelyn Quinteros Ríos | Canal26.com.

“Pasional”: la canción que interpretaron Cucuza Castiello y Nicolás Perrone en River

La canción que sonó en el Monumental fue “Pasional”, el tango creado en 1951 por Mario Soto, autor de la letra, y Jorge Caldara, responsable de la música. Por eso, aunque distintas crónicas del recital la identificaron como una obra de Osvaldo Pugliese, la precisión es otra: Pugliese no fue su compositor. El músico y director de orquesta fue una figura central en la historia de la canción porque la grabó junto a su orquesta y con Alberto Morán como cantante.

Alberto Morán fue uno de los cantores más reconocidos de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Entre las canciones que grabó con el conjunto estuvo “Pasional”, registrada en la década de 1950 y convertida con el tiempo en una de las piezas más asociadas a su figura.

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Osvaldo Pugliese y su Orquesta Típica con Alberto Morán en voz, 1945. Foto: Escuela de Tango Argentino.

El estilo de Morán se caracterizaba por una interpretación particularmente dramática. En “Pasional”, esa manera de cantar encontró una canción que hablaba de deseo, ansiedad y miedo a perder a la persona amada.

El tango comienza con una declaración de intensidad amorosa y avanza hacia una imagen todavía más contundente: el protagonista expresa su deseo de morir en los brazos de la mujer que ama. Morán murió el 16 de agosto de 1997, a los 75 años.

La historia de amor que quedó relacionada con la canción

La historia personal de Morán también quedó ligada al sentido de la letra. Durante décadas, el cantor mantuvo una relación con la cantante Marga Fontana. Fuentes biográficas y testimonios posteriores señalan que ambos compartieron buena parte de su vida.

Cuando Morán atravesó su última enfermedad, Fontana no pudo ingresar al hospital porque no tenía un vínculo legal con él. Ese episodio adquirió una dimensión particular por la frase final de “Pasional”, en la que el protagonista expresa su deseo de morir en brazos de su amor. De acuerdo con una entrevista que Fontana brindó a la revista Así, ese deseo nunca llegó a concretarse.

El tango que Lali llevó al escenario fue popularizado por Alberto Morán junto a la orquesta de Osvaldo Pugliese. Foto: La enciclopedia del TANGO.

Sandro también cantó “Pasional” en homenaje a Morán

La influencia de Morán no terminó con su muerte. En 1998, Sandro incorporó “Pasional” a sus presentaciones en el Teatro Gran Rex, en una decisión que funcionó también como homenaje al cantor.

La relación entre ambos había comenzado años antes, cuando Roberto Sánchez todavía era joven y asistía a los bailes en los que actuaba Morán. Según un relato publicado por Infobae, el futuro Sandro admiraba su manera de interpretar el tango.

El homenaje tuvo además un componente personal: Morán había dejado una carta en la que pedía que Sandro recibiera el último premio de Sadaic que había obtenido. La familia del cantor cumplió ese pedido y Sandro recibió el reconocimiento durante sus presentaciones.

El inesperado momento tanguero de Lali en River

El sábado, “Pasional” volvió a sonar frente a un estadio repleto, pero esta vez en medio de uno de los shows pop más importantes del año. Cucuza Castiello y Nicolás Perrone aparecieron en el escenario del Monumental para interpretar el tango. Después de la presentación, ambos le agradecieron a Lali por haberle dado un lugar al género: “Gracias por darle lugar al tango, muchas gracias”.

Lali llevó “Pasional” junto a Cucuza Castiello y el bandoneonista Nicolás Perrone.

El segmento funcionó como una pausa dentro de la dinámica del recital y permitió que el bandoneón y la voz tanguera ocuparan durante unos minutos el centro de uno de los escenarios más grandes de Buenos Aires.

Después, Lali se sumó a los músicos para interpretar “Morir de amor”, su propia canción, acompañada por bailarines de tango. Así, una canción que nació en 1951, que tuvo en Alberto Morán a su intérprete emblemático y que también fue retomada por Sandro, volvió a encontrarse con un público masivo a través de una de las principales figuras del pop argentino.

Lali EspósitoTangoMúsica
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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