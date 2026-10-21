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La salud del papa León XIV: el nuevo parte médico indica que no necesitará tratamiento tras la operación de cáncer de pulmón

El Sumo Pontífice realizó este miércoles su primera aparición tras la intervención quirúrgica y fue ovacionado por miles de fieles. Qué dice el último parte médico.

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El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón.
El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón. Foto: REUTERS
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El papa León XIV no necesitará ningún tratamiento adicional tras habérsele extirpado con éxito un cáncer en el pulmón, según confirmaron los exámenes histológicos definitivos, informó este miércoles la Oficina de Prensa del Vaticano.

“Hoy se han publicado los resultados de las pruebas histológicas y de biología molecular realizadas al material extirpado durante la cirugía del Santo Padre”, señala el comunicado de la Santa Sede.

Qué dice el último parte médico sobre la salud del Papa

La nota, firmada por el médico personal del pontífice, Luigi Carbone, y el jefe del equipo quirúrgico, Stefano Margaritora, precisa que las pruebas confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma de pulmón y que la enfermedad se encontraba “localizada”.

El papa León X llega al hospital Gemelli antes de la cirugía a la que se someterá para extirpar un nódulo pulmonar.
El Papa León XIV fue operado de un nódulo pulmonar. Foto: REUTERS

“Una evaluación oncológica posterior confirmó que no era necesario ningún tratamiento adicional”, concluye el comunicado.

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