Usaron una identidad robada para importar 2.772 bachas y 543 radiadores de China, pero la CBP incautó todo

CBP advirtió que las etiquetas desprendidas, los errores de impresión, los materiales de baja calidad y los embalajes deficientes pueden ser señales de falsificación. Foto: Google Gemini.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informó que incautó 3.315 productos procedentes de China en Norfolk, Virginia, Estados Unidos, tras detectar sellos de certificación falsificados y una importación realizada mediante una identidad robada. Los operativos se concretaron el 6 de octubre de 2026 y fueron anunciados el 20 de octubre. Los cargamentos, integrados por lavabos de cerámica y radiadores para automóviles, tenían como destino California y fueron valuados en conjunto en US$ 582.797.

Qué encontraron las autoridades en los cargamentos procedentes de China

El primer procedimiento permitió identificar 2.772 lavabos de cerámica que llevaban un sello de certificación UPC falsificado. Los especialistas de CBP comprobaron que la marca había sido utilizada sin autorización.

Los productos estaban destinados a Irvine, California, y fueron valuados en US$ 462.501, según el precio minorista sugerido que habrían alcanzado si hubieran sido auténticos.

El comunicado de la CBP. Foto: CBP.

La certificación UPC acredita el cumplimiento de determinados estándares técnicos en productos de plomería. Su falsificación impide verificar que los artículos hayan superado las evaluaciones correspondientes, aunque no demuestra por sí sola que sean defectuosos.

Cómo utilizaron una identidad robada para importar 543 radiadores

El segundo cargamento contenía 543 radiadores para automóviles importados fraudulentamente mediante la identidad robada de una víctima. La mercancía tenía como destino Los Ángeles y fue valuada en US$ 120.296.

CBP explicó que algunas organizaciones utilizan identidades de ciudadanos o empresas legítimas para introducir productos irregularmente, evadir aranceles o facilitar operaciones de contrabando.

Sin embargo, el organismo no identificó a los responsables de esta operación ni informó detenciones. También confirmó que Norfolk ya había registrado incautaciones anteriores de lavabos con certificaciones falsificadas y radiadores importados fraudulentamente.

Cómo identificar productos falsificados y evitar compras riesgosas

CBP advirtió que las etiquetas desprendidas, los errores de impresión, los materiales de baja calidad y los embalajes deficientes pueden ser señales de falsificación.

Para reducir riesgos, recomienda comprar a fabricantes o distribuidores autorizados , verificar los antecedentes de los vendedores y desconfiar de precios excesivamente bajos.

En las compras por internet, aconseja comprobar que los comercios tengan un número telefónico y una dirección de contacto verificables .

Las sospechas de falsificación o fraude comercial pueden denunciarse mediante el portal oficial e-Allegations de CBP. El organismo no informó nuevas actuaciones judiciales vinculadas con estos cargamentos.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal 26 con la asistencia de la IA.