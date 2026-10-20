Scotty Kilmer, mecánico, sobre el Toyota Corolla: “Hay muchos buenos de segunda mano; por ahí no necesitás uno nuevo” Foto: Gemini

Scotty Kilmer, uno de los mecánicos más populares de YouTube, sorprendió con una recomendación directa para quienes buscan un auto confiable: apostar por un Toyota Corolla usado en lugar de uno nuevo. Según el especialista, la enorme cantidad de unidades vendidas permite encontrar opciones en buen estado y a precios más accesibles.

En declaraciones recogidas por medios internacionales, Kilmer aseguró: “Hay muchos coches usados en buen estado, no tienes que comprar uno nuevo”. El mecánico puso el foco en la disponibilidad de modelos de distintas generaciones y en la facilidad para encontrar un Corolla que se adapte a cada necesidad.

Los motivos detrás de la recomendación de Kilmer

Entre los argumentos principales, Kilmer resaltó la popularidad histórica del Corolla, que facilita la búsqueda de unidades de segunda mano. Además, valoró el consumo eficiente del modelo, al punto de compararlo favorablemente con el Toyota Yaris, un auto más chico pero que, según su experiencia, puede gastar más combustible que el Corolla.

Toyota Corolla. Foto: Toyota.

El especialista también destacó el comportamiento del auto en condiciones climáticas adversas, como lluvia o nieve, gracias a la tracción delantera. Sin embargo, aclaró que la seguridad depende de factores como el estado de los neumáticos, la velocidad y el mantenimiento general del vehículo.

Otro aspecto que subrayó fue el interior del Corolla: Kilmer elogió el espacio disponible y la mejora en la calidad de los materiales en las generaciones más recientes. Según el mecánico, el modelo japonés ofrece una respuesta adecuada para el uso diario y mantiene un consumo moderado.

Qué tener en cuenta antes de comprar un Corolla usado

En materia de seguridad, Kilmer mencionó la presencia de airbags y recomendó el Corolla especialmente para quienes buscan su primer auto, en particular conductores jóvenes. “No hay nada mejor que un Toyota Corolla”, afirmó en la versión en español de sus declaraciones.

De todos modos, advirtió que la seguridad y el equipamiento varían según el año y la versión, por lo que no todos los Corolla ofrecen el mismo nivel de protección. Por eso, recomendó revisar con atención el historial de mantenimiento, el kilometraje, el estado del motor y la transmisión, y asegurarse de que el vehículo no tenga daños estructurales.

La decisión final, según Kilmer, debe basarse en el precio y la condición del auto. Un Corolla usado bien mantenido puede ser una excelente alternativa, pero si la diferencia de precio con uno nuevo es mínima, conviene comparar ambas opciones antes de tomar una decisión.