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Pedro Sánchez arremetió contra la derecha en España y Milei: “Forman la misma peña, la de los recortes, la motosierra”

En medio de la campaña electoral, el mandatario español lanzó duras críticas contra el presidente argentino y apuntó contra los líderes opositores Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Sánchez pasó 27 días de vacaciones durante el verano de 2026. Su descanso coincidió con la crisis migratoria y generó críticas de sectores de la oposición.
Pedro Sánchez dijo que la derecha de España es como Milei, "la peña de la motosierra". Foto: REUTERS
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El presidente de España, Pedro Sánchez, arremetió contra la oposición y contra su par argentino que está en Europa, Javier Milei, en una conferencia que brindó para militantes del PSOE (Partido Socialista Obrero Español), espacio que él representa como presidente de la nación.

El contexto de estos comentarios estuvo marcado por las próximas elecciones anticipadas que celebrará la nación ibérica el domingo 29 de noviembre, a raíz de que el propio gobierno de Pedro Sánchez convocó estos comicios tras una parálisis legislativa motivada por el rechazo parlamentario a los decretos de vivienda y la crisis migratoria en la ciudad de Ceuta.

¿Qué dijo Pedro Sánchez contra Javier Milei?

En este discurso político, el mandatario español arremetió con dureza contra la oposición conservadora liderada por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, a quienes vinculó directamente con Javier Milei.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó a Javier Milei, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal como "la peña de la motosierra"
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó a Javier Milei, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal como "la peña de la motosierra" Video: Instagram/@elespanol2015

De esa manera, Sánchez englobó en un mismo grupo partidario de los recortes económicos y de las políticas de ajuste a los tres políticos que nombró.

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El presidente Javier Milei en su presentación en el Nueva Economía Forum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.

“El presidente de Argentina que ha venido por aquí, el señor Milei. Y les ha creado un problema por Feijóo y Abascal lo invitaron y ahora no saben qué hacer con él”, comenzó irónico Sánchez en su conferencia.

Y agregó: “Porque como les han dicho ‘no hablen de recortes hasta el 29 de noviembre y luego hacen lo que quieran’, pero claro, no saben dónde meterse ni dónde meterlo (a Milei)”.

“Los tenemos muy calados (los conocemos). Forman todos la misma peña, la de los recortes, el tiritijeretazo y también la motosierra”, lanzó.

Y finalizó su alocución mientras el público lo aplaudía diciendo: “El próximo 29 de noviembre los vamos a llevar al aserradero y vamos a seguir gobernando cuatro años más. La izquierda, los progresistas, en favor de los derechos y las libertades de nuestro país”.

Así, Sánchez vinculó de manera directa a Milei con los representantes de derecha que hay en España y quiso dar cuenta ante la ciudadanía los dos modelos de país que están en discusión de cara a los comicios que van a tener lugar a finales de octubre.

Pedro Sánchez (España)Javier MileiNP2026
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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