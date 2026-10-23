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A días de las elecciones en Israel, Benjamín Netanyahu ordenó el “cierre total” de Cisjordania en respuesta al ataque en Hebrón

El primer ministro israelí anunció una operación militar a gran escala tras el ataque a tiros cerca de Hebrón que habría dejado dos israelíes heridos.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Benjamin Netanyahu.
Benjamin Netanyahu. Foto: REUTERS
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A solo cuatro días de las elecciones en Israel, Benjamín Netanyahu anunció el comienzo de una operación militar a gran escala en Cisjordania ocupada, que incluirá la evacuación forzosa de residentes de barrios palestinos, registros casa por casa y la demolición de infraestructuras, tras el ataque a tiros cerca de Hebrón que dejó cinco heridos israelíes.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) entrarán en los barrios de donde surgieron los terroristas, evacuarán a los residentes, registrarán casa por casa y desmantelarán la infraestructura terrorista”, afirmó el primer ministro israelí en un videomensaje, en el que aseguró que el Ejército está preparando para una operación “a una escala no vista desde la Guerra de los Seis Días”, en 1967.

Anuncio de Benjamin Netanyahu sobre operativo en Cisjordania ocupada.
Anuncio de Benjamin Netanyahu sobre operativo en Cisjordania ocupada.

También anunció el cierre de Hebrón y de la localidad vecina de Yalyilia, y afirmó que su Gobierno estudia aplicar la misma estrategia en otras ciudades.

El primer ministro prometió además reforzar la infraestructura de los asentamientos israelíes en Cisjordania - ilegales según el derecho internacional-, y aseguró que su Gobierno está estableciendo y regularizando más de cien nuevas comunidades en este territorio.

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Cisjordania; Medio Oriente. Foto: Reuters/Ismael Khader.
Las dificultades económicas y laborales que se padecen en Medio Oriente. Foto: Reuters/Ismael Khader.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, que visitó Hebrón junto a Netanyahu, anunció a su vez en un comunicado que el barrio del que procedían los atacantes será evacuado y que se destruirá la infraestructura que Israel considera terrorista, “siguiendo el modelo aplicado en el campo de refugiados de Yenín”.

El ataque que desencadenó la nueva respuesta militar tuvo lugar en el cruce de Judea, cerca de Hebrón. Según una fuente militar israelí, los atacantes llegaron armados con un fusil M16 y una pistola y abrieron fuego contra varios israelíes. Soldados israelíes abatieron a dos de ellos, mientras el Ejército continuaba buscando a posibles implicados.

Benjamin Netanyahu junto al ministro de Defensa, Yirael Katz y el jefe del Ejército, Eyal Zamir.
Benjamin Netanyahu junto al ministro de Defensa, Yirael Katz y el jefe del Ejército, Eyal Zamir. Foto: EFE

Los servicios de emergencias atendieron a cinco heridos y luego dos habrían fallecido, aunque no fueron confirmados por Tel Aviv.

Katz aseguró que los atacantes pertenecían a una célula de Hamás procedente de Hebrón y que pretendían perpetrar una masacre de gran envergadura contra civiles, aunque el grupo islamista palestino -que celebró el ataque e hizo un llamamiento a nuevos tiroteos contra israelíes- no se lo atribuyó.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Foto: REUTERS

El anuncio de la operación coincide con la recta final de la campaña para las elecciones nacionales israelíes programadas el próximo martes, y se produce en medio de acusaciones de la oposición sobre el uso político de la seguridad.

El jueves, el dirigente opositor Gadi Eisenkot acusó al ministro de Defensa de desviar responsabilidades políticas al advertir de posibles ataques iraníes durante la jornada electoral. Otros líderes de la oposición israelí, como Yair Lapid y Yair Golán, también cuestionaron las declaraciones del Gobierno y alertaron de posibles operaciones militares con fines electorales.

IsraelBenjamín NetanyahuCisjordania
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