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Documentos revelan cómo el gobierno de Netanyahu facilitó casi US$ 2.000 millones de Qatar hacia Gaza antes del ataque de Hamás

Una investigación de la revista TIME expone documentos oficiales sobre el papel de Israel en las transferencias millonarias hacia Gaza. La estrategia, destinada a mantener la estabilidad, vuelve a generar interrogantes tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

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La oficina de Netanyahu rechazó hacer comentarios para la investigación de TIME.
La oficina de Netanyahu rechazó hacer comentarios para la investigación de TIME. Foto: REUTERS
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Una investigación publicada por la revista TIME el 18 de octubre de 2026 reveló documentos hasta ahora inéditos que muestran cómo el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, facilitó durante años el ingreso de casi US$ 2.000 millones procedentes de Qatar hacia la Franja de Gaza, territorio controlado por Hamás. La documentación incluye cartas de funcionarios de seguridad israelíes y acuerdos de asistencia anteriores al ataque del 7 de octubre de 2023.

Qué revelan los documentos del Mossad sobre las transferencias a Gaza

Según la investigación de TIME, firmada por el periodista Eric Cortellessa, el gobierno de Netanyahu comenzó en 2012 a intervenir directamente en las transferencias que Qatar había iniciado en 2007, cuando Hamás tomó el control de Gaza.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Foto: via REUTERS

Uno de los documentos centrales es una carta de 2020 de Yossi Cohen, entonces director del Mossad, dirigida al emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. El funcionario expresó su agradecimiento por la asistencia humanitaria y sostuvo que había contribuido a mejorar las condiciones de vida y preservar la estabilidad regional.

TIME también obtuvo correspondencia de R. L. Maoz, integrante del Consejo de Seguridad Nacional israelí, quien en 2020 solicitó a funcionarios qataríes mantener las transferencias mediante el mecanismo existente.

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Uno de los documentos centrales es una carta de 2020 de Yossi Cohen, entonces director del Mossad, dirigida al emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani.
Uno de los documentos centrales es una carta de 2020 de Yossi Cohen, entonces director del Mossad, dirigida al emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. Foto: Documento exclusivo de TIME.

La oficina de Netanyahu rechazó hacer comentarios para la investigación.

Cómo se distribuyeron los fondos de Qatar y qué papel tuvo Israel

De acuerdo con TIME, para 2018 Qatar ya había enviado aproximadamente US$ 1.100 millones, destinados a asistencia humanitaria, combustible y salarios gubernamentales. Esta cifra fue recogida por la revista a partir de un análisis presentado a ministros israelíes y publicado por Haaretz.

El 2 de octubre de ese año, Israel, Qatar y Naciones Unidas firmaron un acuerdo para financiar entregas de combustible a Gaza. Posteriormente, el mecanismo permitió canalizar recursos mediante organismos internacionales, bajo supervisión israelí.

Según funcionarios estadounidenses e israelíes citados por el mismo medio, Qatar financiaba combustible, electricidad y proyectos humanitarios. Israel verificaba a los beneficiarios y supervisaba el sistema de distribución, mientras que el Programa Mundial de Alimentos participaba en la transferencia de recursos a las familias.

Otro documento obtenido en la investigación muestra que, en julio de 2019, Qatar notificó al gobierno israelí una transferencia de US$ 6 millones para 20.000 beneficiarios.
Otro documento obtenido en la investigación muestra que, en julio de 2019, Qatar notificó al gobierno israelí una transferencia de US$ 6 millones para 20.000 beneficiarios. Foto: Documento exclusivo de TIME.

En agosto de 2021, Qatar comprometió otros US$ 40 millones para asistir a casi 100.000 hogares palestinos, con pagos mensuales de US$ 100 durante cuatro meses.

Otro documento obtenido en la investigación muestra que, en julio de 2019, Qatar notificó al gobierno israelí una transferencia de US$ 6 millones para 20.000 beneficiarios, que recibirían US$ 300 cada uno.

Las críticas a Netanyahu y lo que ocurrió antes del ataque del 7 de octubre

La investigación recoge cuestionamientos de críticos de Netanyahu, quienes sostienen que mantener a Hamás en el poder en Gaza contribuía a preservar la división política palestina frente a la Autoridad Palestina, encabezada por Mahmud Abás en Cisjordania.

Netanyahu rechazó esa interpretación en una entrevista concedida a TIME en 2024. Afirmó que los pagos buscaban evitar una catástrofe humanitaria y garantizar el funcionamiento de servicios esenciales, como el suministro de agua, el saneamiento y las escuelas.

Según la investigación, dos semanas antes del ataque del 7 de octubre de 2023, el entonces director del Mossad, David Barnea, viajó a Doha para solicitar la renovación de la asistencia financiera. Los funcionarios qataríes aceptaron, aunque advirtieron que sería la última prórroga.

Informe Canal 26: La masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023
Informe Canal 26: La masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023

Los documentos publicados acreditan la participación israelí en las transferencias, pero no establecen cuántos beneficiarios estaban vinculados con Hamás ni demuestran que esos fondos fueran utilizados directamente para financiar el ataque.

La investigación también señala que diplomáticos internacionales trabajan sobre nuevos mecanismos de asistencia y reconstrucción de Gaza, con el objetivo de garantizar servicios básicos y reducir la dependencia de la población civil respecto de las organizaciones armadas.

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