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Un pueblo italiano de 6.800 habitantes propone que los dueños de perros paguen 20 euros al año para financiar a las familias con hijos

La propuesta fue presentada por el alcalde de San Giorgio su Legnano ante la crisis de la baja natalidad en el municipio. Según informaron las autoridades, hay 850 caninos anotados frente a 280 menores.

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Italia propone que los dueños de los perros paguen 20 euros anuales para ayudar a las familias con hijos.
Italia propone que los dueños de los perros paguen 20 euros anuales para ayudar a las familias con hijos. Foto: Freepik
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Un alcalde de un pequeño pueblo del norte de Italia hizo una propuesta que trascendió los portales de todo el mundo: invitó a que aquellos que son dueños de perros aportaran voluntariamente 20 euros al año con el fin de financiar servicios destinados a las familias con hijos.

La iniciativa surge a raíz del conocimiento de los datos de inscripción de niños y animales de San Giorgio su Legnano, un municipio que cuenta con alrededor de 6.800 habitantes. Según informaron las autoridades, hay 850 caninos anotados frente a 280 niños, es decir, se registraron 570 perros más que menores de edad.

Los detalles del proyecto

En medio de la crisis por la baja natalidad, el alcalde Claudio Ruggeri tuvo la iniciativa de que los propietarios de los animales paguen un precio para ayudar a recaudar fondos para los más chicos. Pero no es de carácter obligatorio ni una tasa formal. Es solo para aquellos que quieran contribuir a los gastos de las familias y al sostenimiento de los servicios municipales de los niños.

Personas caminan por una feria local en San Giorgio su Legnano, Italia.
San Giorgio su Legnano cuenta con alrededor de 6.800 habitantes. Foto: Facebook/Pro Loco San Giorgio su Legnano - APS

El alcalde explicó que el municipio atraviesa dificultades económicas y en el último año se vio obligado a aumentar de 6 a 7 euros el precio por el pase del comedor escolar, lo que significó un costo adicional para algunas familias que se quejaron de la situación.

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“Tu labrador no te pagará la pensión”, fue la frase que utilizó Ruggeri y que se viralizó rápidamente en las redes sociales llenándose de críticas al ser entendido como un impuesto para aquellos que conviven con sus mascotas. De esta manera, el funcionario logró visibilizar su proyecto y alarmar sobre las consecuencias económicas que pueden surgir para el envejecimiento de la población ante la caída de los nacimientos.

Adiestramiento, perros, animales.
En un pueblo de Italia se registraron más perros que niños. Foto: Freepik.

El alcalde es un hombre de 58 años, padre de tres hijos y dueño de dos gatos. Él aclaró que su idea no es generar discusiones entre los adultos que tienen a su cargo niños con los que tienen animales. Lo que busca, según dijo, es solucionar el mantenimiento de los servicios públicos de la comunidad ante la problemática demográfica.

En caso de que los dueños de los 850 perros registrados aporten los 20 euros anuales, el municipio de San Giorgio su Legnano podría llegar a tener ingresos de 17.000 euros por año que ayudarían, por ejemplo, a bajar los costos para las familias de los comedores escolares.

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