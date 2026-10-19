Los veterinarios coinciden sobre cómo cuidar las orejas de los Cocker: “Con controles frecuentes y algunos hábitos simples alcanza para prevenir problemas”

Como cuidar y mantener sano un perrito Cocker Foto: Pinterest

Los Cocker Spaniel son perritos adorables, sensibles, compañeros y muy protectores. Pero una de las características que lo hacen único son sus orejas largas, caídas y cubiertas de pelo. Su tamaño contrasta con la cabeza y le da a estos perros una apariencia inconfundible, pero todo tiene un porqué.

Detrás de ese aspecto tan tierno y particular, se esconde su increíble historia. Es que en realidad, los Cocker no fueron criados originalmente para ser perros de compañía: durante generaciones fueron seleccionados por sus capacidades para la caza de aves, y buena parte de su aspecto actual está relacionada con esa función.

Como cuidar y mantener sano un perrito Cocker Foto: Pinterest

¿Por qué los Cocker tienen orejas tan grandes?

Esta particular estructura corporal se trabajó durante generaciones: las orejas caídas y llenas de pelo, al igual que su cuerpo compacto y sus extremidades pequeñas fueron preparadas para que puedan desplazarse por terrenos difíciles y ejercer su labor de perrito cazador.

Según los veterinarios de la Canine Medicine and Genetics, las orejas largas lo ayudaban a conducir las partículas de olor hacia la zona de la nariz mientras rastreaba a su presa. Aunque esta hipótesis aparece con frecuencia al explicar las características de los Spaniel, no debería interpretarse como la única causa científica de la longitud de sus orejas.

Lo importante es que su apariencia no surgió de manera accidental: el aspecto del Cocker es el resultado de un largo proceso de selección en el que se priorizaron determinadas características físicas y conductuales para convertirlo en un perro de trabajo eficiente.

Como cuidar y mantener sano un perrito Cocker Foto: Pinterest

Cómo cuidar las orejas de un Cocker para evitar infecciones

Debido a que estos perritos ya no son de caza y se adaptaron a vivir con los humanos de tal manera que hoy hasta duermen en la cama, necesitan algunos cuidados para mantenerse sanos. Según los expertos en salud animal, con controles frecuentes y algunos hábitos simples alcanza para prevenir problemas. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta?:

Revisalas una vez por semana: mirá que no haya exceso de cera, enrojecimiento, secreciones o un olor diferente al habitual.

Mantenelas secas: después del baño o de un chapuzón, secá suavemente las orejas para evitar que quede humedad atrapada.

Limpiá solo cuando sea necesario: si el veterinario lo indica, utilizá una solución específica para perros. No hace falta limpiar el oído sano todos los días.

Nada de hisopos: pueden empujar la suciedad hacia el interior del conducto y lastimar la zona.

Cuidado con los remedios caseros: evitá alcohol, agua oxigenada, vinagre u otros productos que no hayan sido recomendados por un profesional.

Prestá atención a las señales: si sacude mucho la cabeza, se rasca, tiene dolor, mal olor o secreciones, es momento de consultar al veterinario.

Revisalas después de paseos: si estuvo entre pasto, tierra o vegetación, comprobá que no haya quedado ningún cuerpo extraño.

No arranques el pelo por tu cuenta: la cantidad de pelo y la necesidad de retirarlo deben evaluarse de manera individual, ya que una manipulación innecesaria puede irritar el oído.

Cabe aclarar, sin embargo, que un Cocker tenga las orejas grandes no significa que necesariamente vaya a sufrir otitis. La conformación caída es un factor predisponente, pero también influyen otros elementos como alergias, humedad, microorganismos y el estado general del oído.

Como cuidar y mantener sano un perrito Cocker Foto: Pinterest

Un perro activo que necesita movimiento y estímulos todos los días

El Cocker Spaniel es una raza activa, curiosa y muy juguetona, por lo que no alcanza con sacarlo unos minutos para hacer sus necesidades. Necesita actividad física diaria y también propuestas que mantengan su mente ocupada.

Los paseos, los juegos de búsqueda y los juguetes interactivos son buenas opciones para canalizar su energía. Además, al tratarse de un perro que históricamente fue utilizado para localizar y levantar aves durante las jornadas de caza, disfruta especialmente de actividades en las que pueda olfatear, explorar y seguir rastros.

Cuando no recibe suficiente ejercicio o estimulación, puede mostrarse inquieto, aburrido o desarrollar conductas indeseadas dentro del hogar. Por eso, combinar caminatas con momentos de juego y entrenamiento breve ayuda a mantenerlo equilibrado y favorece su bienestar.

En el caso de los Cocker, la actividad tampoco debería centrarse únicamente en correr: los desafíos de olfato y los juegos que impliquen buscar objetos son una excelente manera de aprovechar sus capacidades naturales y activar su instinto animal.