Lula da Silva habló tras su reelección como presidente de Brasil: “Es una derrota de la mentira y el negacionismo”

Lula da Silva habló tras la reelección. Foto: REUTERS

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pronunció su primer discurso tras conseguir la reelección frente a Flávio Bolsonaro este domingo 25 de octubre. Desde el búnker del Partido de los Trabajadores (PT), en San Pablo, agradeció el respaldo de los brasileños y destacó la participación ciudadana:

“Las personas fueron a votar porque logramos convencerlos de que el voto era muy importante para fortalecer la democracia de nuestro país”. El mandatario, que obtuvo el 51,75% de los votos válidos frente al 48,25% de su rival con más del 99% escrutado, afirmó que la jornada representó “una derrota del negacionismo”.

Durante su intervención, Lula defendió la soberanía de Brasil y cuestionó la injerencia extranjera en los procesos electorales. “Este país no acepta ser el patio del fondo de nadie”, sostuvo.

También criticó la influencia de las grandes plataformas digitales y anticipó que impulsará medidas para regularlas durante su próximo mandato. “Estas elecciones me enseñaron muchas lecciones. Vamos a cambiar la manera de gobernar este país”, aseguró el mandatario, que iniciará el 1 de enero de 2027 su cuarto período presidencial.