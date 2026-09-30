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VIDEO: así se vivió el aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita del avión Flydubai tras un violento ataque

Las autoridades de seguridad israelíes se encuentran investigando el incidente ocurrido durante el vuelo que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv.

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Un avión de Flydubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un altercado entre los pilotos
Un avión de Flydubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un altercado entre los pilotos Foto: Captura / Redes Sociales
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El piloto y el copiloto de un vuelo de Flydubai que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv resultaron heridos este miércoles y debieron ser hospitalizados luego de que la aeronave realizara un aterrizaje de emergencia en la ciudad saudita de Tabuk. Mientras las autoridades investigan lo ocurrido, medios israelíes aseguran que uno de los pilotos habría apuñalado al otro en plena ruta.

Según informó el Aeropuerto Internacional Príncipe Sultán bin Abdelaziz, el centro de control aéreo recibió una llamada de auxilio del vuelo FZ1073 a las 8:44 de la mañana, hora local. Tras activarse el protocolo de emergencia, el avión aterrizó de manera segura una hora después, cerca de las 9:45.

Un avión de Flydubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un altercado entre los pilotos. Video: X/@L_ThinkThank

“Tanto el capitán del avión como el copiloto sufrieron heridas, por lo que fueron trasladados al hospital para recibir la atención médica necesaria”, señalaron las autoridades aeroportuarias sauditas en un comunicado. Asimismo, indicaron que los pasajeros fueron asistidos y que se coordinó con la aerolínea el envío de una aeronave alternativa para continuar el viaje.

Qué habría pasado en el vuelo

Desde el Ministerio de Transporte de Israel confirmaron que el desvío estuvo relacionado con un “altercado entre la tripulación”. Sin embargo, la prensa israelí sostuvo que el incidente habría sido más grave y que uno de los pilotos apuñaló a su compañero durante el vuelo.

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Un avión de Flydubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un altercado entre los pilotos. Video: @Ghost007_ en X

Un video difundido por el Canal 12 de Israel muestra a varios pasajeros ensangrentados cerca de la cabina mientras reducen a un hombre al que identifican como el presunto agresor. En las imágenes también se observa a los dos pilotos heridos sobre el piso de la aeronave. Los pasajeros aseguran haber intervenido para controlar al atacante y proteger a la tripulación.

Los datos de seguimiento de Flightradar24 muestran que el avión modificó abruptamente su trayectoria cuando se aproximaba a la frontera con Jordania. Tras perder altitud y realizar maniobras inusuales, la aeronave cambió de rumbo y finalmente se dirigió hacia Tabuk, donde concretó el aterrizaje de emergencia.

Un avión de Flydubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un altercado entre los pilotos. Video: X/@cronicamundial_

Por su parte, la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó que la situación se encontraba “bajo control” y que se trabajaba para garantizar el regreso seguro de los pasajeros israelíes.

Flydubai evitó brindar detalles sobre las causas del episodio y se limitó a señalar que se produjo un “incidente” a bordo. La compañía aseguró que el avión aterrizó sin inconvenientes y que todos los pasajeros se encuentran fuera de peligro. Mientras tanto, las autoridades sauditas continúan investigando qué ocurrió dentro de la cabina durante el vuelo.

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