El Pentágono desclasificó nuevos archivos sobre ovnis: el misterio de las seis esferas en Medio Oriente

Uno de los videos difundidos muestra áreas de contraste captadas por un sensor infrarrojo instalado en una plataforma militar estadounidense. Foto: Departamento de Guerra de Estados Unidos

Un nuevo conjunto de documentos, videos y registros de audio volvió a poner a los fenómenos anómalos no identificados en el centro de la atención. El Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó su sexta tanda de archivos históricos y recientes sobre UAP, la denominación oficial que reemplazó al término popular “ovni”.

La entrega incluye 71 archivos, de los cuales 67 proceden de organismos federales de defensa y cuatro fueron aportados por fuerzas policiales de Colorado. El material abarca más de siete décadas, desde 1952 hasta 2025, y está compuesto por 55 documentos en PDF, 15 videos y una grabación de audio. Un total de 64 piezas contiene partes censuradas para proteger identidades, ubicaciones o información sensible.

Seis objetos esféricos captados en Medio Oriente

Uno de los expedientes más llamativos corresponde a un episodio registrado en Medio Oriente durante 2025. De acuerdo con el reporte, un sensor infrarrojo militar captó durante cerca de un minuto un grupo formado por seis objetos pequeños y aparentemente esféricos.

El Pentágono desclasificó nuevos archivos sobre ovnis. Video: Departamento de Guerra de EEUU

Los operadores describieron a uno de esos objetos como “altamente ágil”, con cambios frecuentes de dirección y una velocidad estimada cercana a los 770 kilómetros por hora. El registro pasó a integrar los archivos sin resolver porque la información disponible no permitió identificar de manera concluyente qué originó las señales observadas.

Otros videos difundidos corresponden a grabaciones secundarias de pantallas infrarrojas instaladas en plataformas militares estadounidenses. La oficina encargada de analizar estos casos advierte que filmar una pantalla con un teléfono puede generar desenfoque, parpadeo, pérdida de resolución y otros efectos que dificultan una evaluación confiable.

Algunos reportes hablan de “orbes fríos” de aproximadamente cuatro pies de diámetro, equivalentes a 1,2 metros. Sin embargo, la descripción fue incluida únicamente como información aportada por los operadores y no constituye una determinación oficial sobre el tamaño, la naturaleza o el origen de los objetos.

El Pentágono desclasificó nuevos archivos sobre ovnis. Video: Departamento de Guerra de EEUU

Documentos sobre antigravedad, invisibilidad y viajes espaciales

El lote también incluye 37 documentos elaborados en el marco del programa Advanced Aerospace Weapon System Applications, creado en 2008 para analizar posibles amenazas y tecnologías aeroespaciales futuras. Los estudios examinaron conceptos como agujeros de gusano, motores de curvatura, antigravedad, propulsión con masa negativa y sistemas de invisibilidad.

El Departamento de Defensa aclaró que esos trabajos deben interpretarse como recopilaciones y análisis teóricos, no como demostraciones de que las tecnologías existen o funcionan. Varios de los documentos ya habían sido divulgados anteriormente, aunque las versiones recientes incorporan determinados datos que permanecían ocultos.

Entre el material aparece además un estudio de 2010 sobre lesiones que tres personas habrían sufrido después de un episodio aeroespacial anómalo. Los síntomas descriptos incluyeron calor, enrojecimiento de la piel, pérdida de cabello y posibles signos de exposición a radiación. Los documentos no lograron identificar la fuente de la supuesta exposición ni establecer de manera definitiva que estuviera relacionada con un objeto desconocido.