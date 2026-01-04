Opinión de David Placer: ¿por qué el poder real todavía lo tiene el chavismo armado y no la oposición civil?

En transiciones duras se negocia con quien puede apagar o prender el incendio, no con quien tiene razón moral.

El periodista Daavid Placer, autor de los libros “El dictador y sus demonios” y “Los brujos de Chávez”, brindó su opinión sobre la detención de Nicolás Maduro y lo que ello conlleva para el futuro de Venezuela.

En su análisis, Placer afirma que “en transiciones duras se negocia con quien puede apagar o prender el incendio, no con quien tiene razón moral”.

A continuación: “¿Por qué el poder real todavía lo tiene el chavismo armado y no la oposición civil?“, por David Placer:

¿Por qué Delcy Rodríguez sí está en la mesa?

Porque Delcy representa tres cosas que EE. UU. necesita ahora mismo:

1. Continuidad administrativa

Ministerios, PDVSA, bancos, puertos.

Sin eso, el país se paraliza en días.

2. Canal directo con el poder duro:

Militares, inteligencia, colectivos.

Ella no manda, pero coordina.

3. Capacidad de entregar algo: Información, desmovilización, firmas, órdenes.

¿Por qué María Corina Machado NO?

María Corina no controla armas.

No controla territorio.

No controla logística.

No puede garantizar que mañana no haya violencia.

Y en una fase de choque, eso pesa más que:

Legitimidad

Votos

Apoyo popular

Además (y esto es clave): para el chavismo duro, ella es una amenaza existencial. Meterla ahora bloquea cualquier negociación inmediata.

¿Y Edmundo González?

Edmundo es:

Un símbolo electoral,

Una figura de consenso civil,

Pero no es operador de poder.

Sirve para después, no para apagar el incendio.

La lógica real

Las transiciones siempre pasan por 3 fases:

FASE 1 – Control del caos

Se negocia con:

Los que tienen armas

Los que pueden desatar violencia

Los que saben dónde están las minas

Aquí entra Delcy.

FASE 2 – Reacomodo del poder.

Se empiezan a meter:

Civiles

Técnicos

Actores “aceptables”

Aquí podrían entrar Edmundo y otros.

FASE 3 – Legitimación

Ahí sí:

Elecciones

María Corina

Narrativa democrática

Pero esto es al final, no al principio.

El error emocional del venezolano es creer que: “Si cayó Maduro, ahora mandan los buenos”. No. Primero mandan los que pueden evitar que el país se queme. Después, los que pueden gobernar. Y al final, los que pueden representar.

Ojo: esto NO significa que María Corina esté “fuera”. Significa:

No es la carta para esta jugada.

Es la carta para la siguiente.

Meterla ahora sería como: poner elecciones en medio de un incendio forestal. Mi lectura es que si la transición avanza:

María Corina no será la negociadora.

Pero sí será la legitimadora

Y posiblemente la figura que capitalice políticamente después.

Si la sacan del juego por completo, ahí sí hay alarma real. Hoy se habla con Delcy. Mañana se hablará con civiles. Pasado mañana con el país.

La historia nunca empieza donde uno quiere.