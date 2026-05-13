Trump y un polémico posteo sobre Venezuela. Foto: REUTERS

Donald Trump volvió a hacerlo: una vez más publicó un polémico mensaje a través de su red social Truth Social, en donde llamó a Venezuela como el estado número 51 de los Estados Unidos.

Incluso, la imagen fue reposteada por la cuenta oficial de la Casa Blanca a través de X.

El provocador posteo de Trump afirmando que Venezuela es el estado 51° de EEUU. Foto: X/@ActualidadRT

El mensaje en sí genera controversia, pero no es la primera vez que Trump publica imágenes polémicas o con intenciones de generar algún tipo de impacto en la audiencia, una especie de sello estratégico político del mandatario republicano.

Delcy Rodríguez y su respuesta ante el provocador posteo de Trump sobre Venezuela

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que adoptó el poder luego de que se diera la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de EEUU en un operativo inédito llevado a cabo a principios de enero de este año, se manifestó negativamente respecto al posteo de Trump sobre convertir a su país en el estado N° 51 de Estados Unidos.

El rechazo de Rodríguez fue categórico y para ello defendió la soberanía de Venezuela: “Eso no está planeado (que Venezuela se convierta en el estado 51° del país norteamericano). Jamás lo estaría, porque si hay algo que tenemos los venezolanos, es amor por nuestro proceso de independencia”.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, fue categórica al rechazar que su país se convierta en el estado N° 51 de EEUU. Foto: EFE

Y agregó que Trump “sabe que hemos estado trabajando en una agenda diplomática de cooperación”, por lo que dejó en claro que la diplomacia y los caminos de cooperación entre ambas naciones seguirían en pie.

“Seguiremos defendiendo la integridad, la soberanía, la independencia, nuestra historia, una historia que es la gloria de los hombres y mujeres que dieron su vida para que pudiéramos convertirnos no en una colonia, sino en un país libre”, concluyó Delcy Rodríguez.

Trump viaja a China para reunirse con Xi Jinping

Mientras tanto, Donald Trump viaja a China para mantener reuniones con el presidente de aquel país, Xi Jinping, en un encuentro que no tiene lugar en Pekín desde hacía casi nueve años.

Justamente, la última vez que Trump y Xi se vieron las caras en China fue en noviembre de 2017, cuando el republicano transitaba su primera presidencia.

Donald Trump y Xi Jinping durante su encuentro en octubre de 2025. Foto de archivo. Foto: REUTERS

El propio Trump se ocupó de aclarar cuál será su “primerísima petición” para con su par chino, y esta tendrá que ver con la idea de que China se “abra” a las empresas estadounidenses.

Por ello mismo, Trump viaja a Pekín acompañado de importantes empresarios y CEOs, entre los que destaca Elon Musk, quien supo formar parte del actual gobierno y que mantuvo diferencias con Trump, lo que se tradujo en su lejanía de la Casa Blanca.