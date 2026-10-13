Día de Muertos para perros y gatos: cómo es el altar para las mascotas y qué objetos no pueden faltar en la ofrenda

El Día de Muertos es mucho más que una celebración dedicada a familiares y amigos fallecidos. Foto: Imagen generada con IA (ChatGPT)

En México, el Día de Muertos es mucho más que una celebración dedicada a familiares y amigos fallecidos. Dentro de esta tradición ancestral también existe un espacio reservado para las mascotas, consideradas por millones de personas como integrantes fundamentales de la familia.

De acuerdo con las creencias populares, el 27 de octubre es la fecha en la que las almas de perros, gatos y otros animales de compañía regresan al mundo terrenal para reencontrarse simbólicamente con sus dueños. Por eso, miles de hogares preparan altares especiales cargados de afecto, recuerdos y significado espiritual en honor a aquellos compañeros que dejaron una huella imborrable.

Cuándo llegan y hasta qué hora permanecen las almas de las mascotas

La tradición mexicana indica que las almas de las mascotas llegan desde el primer minuto del 27 de octubre y permanecen durante toda la jornada, hasta las 23:59 horas.

El 27 de octubre es la fecha en la que las almas de perros, gatos y otros animales regresan al mundo terrenal. Foto: Imagen generada con IA (ChatGPT)

Por esa razón, muchas familias acostumbran a colocar la ofrenda durante la noche del 26 de octubre, con el objetivo de que los animales encuentren el camino desde el comienzo de su día.

Al finalizar la jornada, el calendario del Día de Muertos continúa con la llegada de las almas de las personas fallecidas de manera trágica o en accidentes, quienes son recordadas el 28 de octubre.

Sin embargo, también es habitual que las familias mantengan la ofrenda de sus mascotas junto a la de sus seres queridos hasta el 2 de noviembre, como una manera de incluirlas en toda la conmemoración.

Qué debe llevar un altar para mascotas: los elementos que no pueden faltar

Al igual que las ofrendas tradicionales, los altares dedicados a animales de compañía están compuestos por elementos cargados de simbolismo, que buscan guiar a las almas en su regreso temporal al hogar. Los objetos considerados esenciales son:

Agua, comida y juguetes favoritos : símbolos de los momentos felices compartidos.

Flores de cempasúchil y papel picado : elementos tradicionales cuyo color, aroma y movimiento ayudan a señalar el sendero hacia el altar.

Fotografía de la mascota : para mantener viva su memoria y representar su presencia.

Velas o veladoras: cuya luz sirve para orientar el camino de regreso.

Los altares dedicados a animales de compañía están compuestos por elementos cargados de simbolismo. Foto: Unsplash

Muchas personas también incluyen objetos personales como collares, mantas, prendas, camas o incluso las cenizas del animal, si estas se conservan, reforzando así el vínculo emocional con su recuerdo.

El significado de los niveles del altar: por qué algunos tienen siete pisos

La estructura de la ofrenda también tiene una profunda carga espiritual. Los altares pueden construirse con uno, tres o siete niveles, dependiendo de la tradición familiar y del espacio disponible.

El altar de tres niveles es el más común en los hogares mexicanos, mientras que el de siete escalones representa las pruebas o etapas que debe atravesar el alma en su camino hacia el descanso espiritual, según antiguas creencias de origen mexica.

Los altares pueden construirse con uno, tres o siete niveles, dependiendo de la tradición familiar. Foto: Unsplash

Cómo hacer un altar para tu mascota en cinco pasos

Preparar una ofrenda para una mascota fallecida es una de las formas más emotivas de rendir homenaje a los años compartidos. Para ello, se recomienda:

Elegir un lugar especial: puede ser una mesa, una repisa o cualquier espacio visible y seguro dentro del hogar. Cubrir la superficie con un mantel blanco: este color simboliza la pureza y la paz. Colocar sus objetos favoritos: agua, comida, juguetes, flores de cempasúchil y otros elementos significativos deben distribuirse de manera armoniosa. Ubicar la fotografía en el centro: la imagen del animal, acompañada de su nombre o apodo, se convierte en el corazón del altar. Encender las velas y marcar el camino: la tradición indica formar un sendero de pétalos de cempasúchil para guiar simbólicamente a la mascota hasta la ofrenda.

Más que una costumbre, el altar para mascotas representa un homenaje al cariño, la compañía y la lealtad que estos animales brindaron durante su vida. En cada fotografía, juguete o flor colocada sobre la ofrenda se refleja una idea profundamente arraigada en la cultura mexicana: quienes fueron amados nunca desaparecen por completo mientras sigan siendo recordados.