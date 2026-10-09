comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pasó años encadenada y su reacción al ser rescatada conmovió al mundo: la increíble historia de resiliencia de la perra Cinnamon

La capacidad de recuperación emocional de los perros sigue siendo uno de los fenómenos más estudiados por especialistas en comportamiento animal. El caso de Cinnamon se transformó en un ejemplo de renacimiento y adaptación ante circunstancias extremas.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cinnamon, la perra que pasó años encadenada y sorprendió al mundo con su reacción tras ser rescatada.
Cinnamon, la perra que pasó años encadenada y sorprendió al mundo con su reacción tras ser rescatada. Foto: YouTube The Dodo
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Durante años, la vida de Cinnamon transcurrió dentro de los límites de una cadena. Sin paseos, sin libertad y con escaso contacto afectivo, la perra conoció el mundo a través de un pequeño espacio marcado por el abandono. Sin embargo, cuando finalmente llegó el día de su rescate, ocurrió algo que nadie esperaba: en lugar de reaccionar con miedo o agresividad, buscó afecto humano.

La historia, difundida por Audray Luck, fundadora de Luck’s Rescue, rápidamente emocionó a miles de personas en redes sociales y medios internacionales.

Una perra pasó años encadenada y sorprendió a todos con su reacción al ser rescatada

Cuando Audray Luck encontró a Cinnamon, la perra presentaba severos signos de negligencia. Su piel mostraba importantes lesiones dermatológicas y su musculatura estaba debilitada tras años de inmovilidad. La cadena que la mantuvo atada durante gran parte de su vida había dejado marcas físicas evidentes, pero también parecía haber condicionado cada aspecto de su existencia.

Lo más impactante ocurrió en los primeros minutos del rescate. A pesar de todo el sufrimiento acumulado, Cinnamon se acercó voluntariamente a quienes intentaban ayudarla. Buscó caricias, aceptó el contacto humano y comenzó a demostrar una confianza que resultaba difícil de comprender para quienes conocían su historia.

Contenido Recomendado

Los veterinarios coinciden sobre el bulldog francés:“Los paseos deben permitirle caminar sin llegar a un jadeo excesivo ni mostrar dificultad para respirar”

Los veterinarios coinciden sobre el bulldog francés: “Los paseos deben permitirle caminar sin llegar a un jadeo excesivo ni mostrar dificultad para respirar”

Los adiestradores caninos coinciden:“Un perro que tira de la correa cuando pasea no necesita que su dueño tire más fuerte”

Los adiestradores caninos coinciden: “Un perro que tira de la correa cuando pasea no necesita que su dueño tire más fuerte”

Cómo logró volver a confiar en las personas después del maltrato

La capacidad de recuperación emocional de los perros sigue siendo uno de los fenómenos más estudiados por especialistas en comportamiento animal. Los animales sometidos a largos períodos de aislamiento suelen asociar a las personas con situaciones de estrés o privación. Sin embargo, esas asociaciones pueden modificarse cuando reciben estímulos positivos constantes.

En el caso de Cinnamon, la combinación de alimento regular, atención médica, contacto respetuoso y rutinas previsibles comenzó a reemplazar progresivamente el miedo por sensaciones de seguridad. Cada experiencia positiva ayudó a reconstruir un vínculo que parecía roto. Su historia se transformó así en un ejemplo de resiliencia y adaptación frente a circunstancias extremas.

El día que Cinnamon descubrió la libertad por primera vez

Para la mayoría de los perros, correr es algo cotidiano. Para Cinnamon, fue un descubrimiento. Tras ser rescatada, la perra pudo caminar sin restricciones, explorar espacios abiertos y elegir por primera vez hacia dónde dirigirse. Imágenes difundidas por organizaciones de rescate y por el medio The Dodo muestran a Cinnamon recorriendo áreas verdes y disfrutando de movimientos que durante años le estuvieron prohibidos.

Cinnamon, la perra que pasó años encadenada y sorprendió al mundo con su reacción tras ser rescatada.
En lugar de reaccionar con miedo o agresividad tras ser rescatada, la perra Cinnamon buscó afecto humano. Foto: YouTube The Dodo

La libertad tuvo consecuencias inmediatas sobre su recuperación. El ejercicio comenzó a fortalecer sus músculos, mejoró su estado físico general y estimuló conductas naturales asociadas con la curiosidad y el bienestar. Cada paso lejos de la cadena representó también un avance en su recuperación emocional.

La adopción responsable, el desafío que comienza después del rescate

Las organizaciones de protección animal suelen remarcar que rescatar a un perro es apenas el primer paso. Los animales que atravesaron situaciones de maltrato prolongado requieren tiempo, paciencia y constante acompañamiento para completar su recuperación.

En el caso de Cinnamon, el proceso continúa bajo supervisión veterinaria y cuidados especializados. Los responsables de su rehabilitación destacan que sanar las heridas físicas es tan importante como reconstruir la confianza emocional. El objetivo final será que pueda integrarse a un hogar definitivo donde se respeten sus tiempos y necesidades.

La historia de Cinnamon trasciende el caso de una perra rescatada. Es también una reflexión sobre el impacto del abandono y sobre la extraordinaria capacidad de algunos animales para seguir confiando incluso después de haber sufrido. En una época donde las noticias suelen estar dominadas por conflictos y tragedias, el recorrido de esta perra recuerda que las segundas oportunidades existen y que, a veces, una simple caricia puede marcar el inicio de una nueva vida.

PerrosMascotasMaltrato animal
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

Nota Más leídas

  1. Los jardineros la recomiendan:la planta trepadora que puede vivir más de 100 años, da mucha sombra y es igual de bonita que la Santa Rita

    Los jardineros la recomiendan: la planta trepadora que puede vivir más de 100 años, da mucha sombra y es igual de bonita que la Santa Rita

  2. Qué es la capa blanca que aparece sobre la tierra de las plantas en las macetas y cómo eliminarla

    Qué es la capa blanca que aparece sobre la tierra de las plantas en las macetas y cómo eliminarla

  3. Cómo cuidar un kalanchoe:cuánto regarlo y dónde colocarlo para que florezca durante meses

    Cómo cuidar un kalanchoe: cuánto regarlo y dónde colocarlo para que florezca durante meses

  4. En 1825, plantaron un árbol frutal de Sudamérica para alimentar a sus ciudadanos:200 años después, se convirtió en una especie invasora que buscan eliminar con drones e insectos

    En 1825, plantaron un árbol frutal de Sudamérica para alimentar a sus ciudadanos: 200 años después, se convirtió en una especie invasora que buscan eliminar con drones e insectos

  5. Las 3 flores para plantar desde el 1° de octubre:crecen rápido y llenan de color el jardín durante la primavera

    Las 3 flores para plantar desde el 1° de octubre: crecen rápido y llenan de color el jardín durante la primavera
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

Otra pérdida para el folklore:murió a los 76 años una leyenda que grabó 8 discos y llevó la música popular por el mundo

Otra pérdida para el folklore: murió a los 76 años una leyenda que grabó 8 discos y llevó la música popular por el mundo

Atahualpa Yupanqui lo dijo antes que nadie:“Ninguna fuerza abatirá tus sueños, porque ellos se nutren con su propia luz. Se alimentan de su propia pasión”

Llanto en el folklore:murió a los 53 años una inconfundible voz de la música popular que dejó su enorme huella en La Pampa

De Sergio Galleguillo a Desakata2 y Q’ Lokura:la grilla oficial y confirmada de la Fiesta de la Chaya 2027

Bienestar y Salud

La voz podría revelar cómo envejece el cerebro:el “reloj del habla” hecho con IA que detecta el deterioro cognitivo

La voz podría revelar cómo envejece el cerebro: el “reloj del habla” hecho con IA que detecta el deterioro cognitivo

Zoox, el nuevo servicio de transporte de Amazon que llega a las calles con sus “tostadoras sobre ruedas”

Las empresas que usan correctamente la inteligencia artificial tienen 15 veces más probabilidades de lograr un alto retorno de inversión

De “AI” a “SI”:Elon Musk reapareció junto a Trump tras el polémico cambio de nombre de la inteligencia artificial

Turismo

El festival de las brasas Meat & Fire llega por primera vez a Buenos Aires:cuándo, dónde y cómo comprar las entradas

El festival de las brasas Meat & Fire llega por primera vez a Buenos Aires: cuándo, dónde y cómo comprar las entradas

Renault Fuego, Ford Falcon, Chevy y más:los autos históricos que se podrán ver gratis en Buenos Aires

La Expo AutoClásica 2026 llega a San Isidro con 1200 vehículos de colección:cuándo y cómo comprar las entradas

Fiesta de la Cerveza 2026 en Mendoza:cuándo se celebra, quiénes son los artistas invitados y cómo comprar las entradas