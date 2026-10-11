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De carteles electorales a casitas para perros y gatos: reciclan residuos para proteger a los animales de la calle

Una iniciativa comunitaria en Perú reutiliza lonas de propaganda política para fabricar casitas destinadas a animales en situación de abandono. El proyecto también contempla la confección de bolsas reutilizables para las madres de las ollas comunes.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Una iniciativa comunitaria en Perú reutiliza lonas de propaganda política para fabricar casitas destinadas a animales en situación de abandono.
De carteles electorales a casitas para perros y gatos: reciclan residuos para proteger a los animales de la calle. Foto: Unsplash
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Los carteles y banners de propaganda política suelen convertirse en residuos una vez terminadas las elecciones. Sin embargo, en Cieneguilla (Perú), vecinos organizados comenzaron a reutilizar esos materiales para darles un nuevo destino: construir refugios para perros y gatos abandonados y confeccionar bolsas de compra reutilizables.

La iniciativa busca aprovechar las lonas publicitarias que quedan después de las campañas electorales y transformarlas en elementos útiles para la comunidad. De esta manera, el proyecto combina el reciclaje de plásticos con el cuidado de los animales que viven en la calle.

Cómo reutilizan los carteles electorales para ayudar a los animales

La propuesta consiste en recuperar banners y otros materiales de propaganda política para utilizarlos en la construcción de casitas destinadas a perros y gatos sin hogar.

Una iniciativa comunitaria en Perú reutiliza lonas de propaganda política para fabricar casitas destinadas a animales en situación de abandono.
La propuesta consiste en recuperar materiales de propaganda política para la construcción de casitas. Foto: Prensa Cieneguilla

Según la información difundida por los impulsores del proyecto, los refugios se fabrican con estructuras de madera reciclada revestidas con las lonas recuperadas. El objetivo es contar con espacios que protejan a los animales del viento, la lluvia y las condiciones climáticas adversas.

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Las casitas son pensadas como refugios portátiles para colocar en sectores donde se concentra una mayor cantidad de animales abandonados. Así, los vecinos pueden disponer de espacios cubiertos que acompañen las tareas comunitarias de alimentación y cuidado.

La iniciativa también pone el foco en un problema ambiental habitual después de las elecciones: la acumulación de carteles y plásticos que pierden su utilidad una vez finalizada la campaña.

Una iniciativa de reciclaje con participación vecinal

La campaña es impulsada por vecinos organizados y cuenta con la participación de Ronald Salazar Mateo, mencionado por sus promotores como virtual alcalde de Cieneguilla.

Una iniciativa comunitaria en Perú reutiliza lonas de propaganda política para fabricar casitas destinadas a animales en situación de abandono.
La campaña es impulsada por vecinos organizados y cuenta con la participación de Ronald Salazar Mateo. Foto: Prensa Cieneguilla

En declaraciones difundidas por los organizadores, Salazar destacó la importancia de acompañar proyectos comunitarios que vinculen el cuidado ambiental con el bienestar social y animal.

También convocó a vecinos, organizaciones y excandidatos a colaborar con la iniciativa, ya sea mediante la fabricación de refugios o la donación de materiales de propaganda electoral que hayan quedado sin uso.

Así, la propuesta busca ampliar la recuperación de estos elementos y facilitar que más personas se sumen a la construcción de casitas y la confección de bolsas.

Del residuo electoral a las bolsas reutilizables

El proyecto no se limita al bienestar animal. Los organizadores también aprovechan los recortes de las lonas para confeccionar bolsas resistentes y reutilizables, destinadas a las madres que participan de las ollas comunes de Cieneguilla.

Una iniciativa comunitaria en Perú reutiliza lonas de propaganda política para fabricar casitas destinadas a animales en situación de abandono.
Los organizadores aprovechan los recortes de las lonas para confeccionar bolsas resistentes y reutilizables. Foto: Prensa Cieneguilla

Estos elementos están pensados para las compras cotidianas, por ejemplo, en los mercados, y buscan ofrecer una alternativa a las bolsas descartables.

La propuesta combina así dos objetivos: extender la vida útil de materiales que de otro modo podrían convertirse en residuos y generar productos de uso diario para integrantes de la comunidad.

Qué aporta la reutilización de los residuos electorales

El aprovechamiento de las lonas publicitarias permite explorar alternativas para reducir los residuos que quedan después de las campañas políticas. En lugar de desechar directamente esos materiales, el proyecto propone convertirlos en objetos que puedan cumplir una función concreta.

La experiencia de Cieneguilla reúne dos problemáticas: la presencia de residuos plásticos y la necesidad de contar con espacios de protección para los animales que viven en la calle.

Aunque todavía no se difundieron cifras sobre la cantidad de refugios construidos, las bolsas confeccionadas o el volumen de material recuperado, la iniciativa plantea una alternativa comunitaria para extender la vida útil de la propaganda electoral y vincular el reciclaje con el cuidado de perros y gatos abandonados.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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