Revisar los limones pequeños después de la floración: qué hacer cuando aparecen demasiados frutos Foto: Gemini

Después de la floración, los limoneros suelen llenarse de pequeños frutos que no siempre llegan a desarrollarse. Es común que una parte de esos limones caiga de manera natural, mientras que otros continúan creciendo y madurando. Por eso, revisar el árbol en esta etapa es clave para detectar frutos dañados y controlar que las ramas no sufran por el peso.

Cómo actuar cuando el limonero tiene muchos frutos chicos

Durante las semanas posteriores a la floración, conviene observar cómo evolucionan los limones. Los cítricos suelen desprenderse solos de parte de sus frutos cuando no pueden sostenerlos a todos, así que no es necesario retirar los limones pequeños apenas aparecen.

Revisar los limones pequeños después de la floración: qué hacer cuando aparecen demasiados frutos Foto: Gemini

Si se detectan frutos deformados, lastimados o con señales de enfermedad, se pueden quitar con cuidado. También es importante prestar atención a las ramas muy cargadas, sobre todo si son jóvenes o delgadas, para evitar que se doblen o se rompan.

Cuándo y cómo conviene sacar algunos limones

En un limonero sano, no suele hacer falta un raleo sistemático. Sin embargo, si una rama está demasiado cargada y se dobla de forma preocupante, se puede evaluar retirar algunos limones para aliviar el peso, pero sin eliminar más de los necesarios.

Además, es fundamental mantener un riego regular, evitar los encharcamientos y asegurarse de que el árbol reciba suficiente luz. Estas condiciones ayudan a que los frutos que quedan en la planta puedan crecer bien.

Qué señales indican un problema en el limonero

No hay que confundir la caída natural de los frutos con un problema. Si el limonero pierde una gran cantidad de limones de golpe, muestra hojas amarillas o ramas debilitadas, conviene revisar el riego, el estado de las raíces y la posible presencia de plagas.